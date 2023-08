Bienvenue dans la bande-annonce de la saison 2 de Wrexham : vidéo

Après une première saison très réussie, la bande-annonce du très attendu Bienvenue à Wrexham la saison 2 est maintenant sortie.

Réglée sur une version chorale de « Can’t Take My Eyes Off You » des Four Seasons, la bande-annonce donne le ton de ce qui semble être une autre saison captivante de la série documentaire.

Présentant de nombreux visages familiers du club et de la communauté, la nouvelle saison documente la campagne de conte de fées de Wrexham 2022-23 qui les a vus faire une course formidable en FA Cup et remporter le titre de champion et une promotion dans la Ligue de football. Et bien sûr, beaucoup de temps pour les propriétaires Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

La première saison du programme a vu le Wrexham AFC se rapprocher de son rêve de promotion, tombant en demi-finale des séries éliminatoires. Mais au printemps dernier, ils ont remporté la Ligue nationale et ont obtenu leur place dans la Ligue deux pour la saison à venir.

« Wrexham en tant que club, en tant que ville, sont les outsiders »

La citation ci-dessus est de McElhenney, assis dans le décor du Paddy’s Pub de Il fait toujours beau à Philadelphie. Le petit club est peut-être en effet un outsider, mais grâce au documentaire et aux propriétaires de célébrités, Wrexham a maintenant cultivé une solide clientèle mondiale.

Reynolds déclare: « Je considère Wrexham comme le cadeau le plus spécial que j’ai jamais eu dans ma vie. »

La saison promet d’être une autre pleine de drame, de cœur, d’humour, de pub – et même du roi d’Angleterre lui-même.

Le clip se termine par une photo de l’attaquant Paul Mullin célébrant devant les supporters itinérants lors de leur grande victoire en FA Cup à Coventry City.

La deuxième saison devrait être diffusée le mardi 12 septembre sur FX, avec un streaming sur Hulu.

Photo: Imago