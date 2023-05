"Bienvenue au Club 5/5": Hommage spécial de Kumble à Madhwal après l’héroïsme

Avec neuf guichets lors de ses deux dernières sorties, dont un 5/5 dans l’IPL 2023 Eliminator contre les Lucknow Super Giants mercredi, le meneur des Indians de Mumbai Akash Madhwal a impressionné tout le monde par ses performances. Ses exploits ont suffi à le placer dans une liste d’élite comprenant des noms massifs comme Anil Kumble et Jasprit Bumrah. Madhwal, qui est devenu le premier joueur de cricket de l’État d’Uttarakhand à jouer dans l’IPL après avoir été choisi par le MI en 2022 en remplacement de Suryakumar Yadav, blessé, a été une révélation pour le MI, qui vise un record. sixième titre IPL.

S’adressant à Twitter, l’ancien capitaine indien Kumble s’est rendu sur Twitter et a accueilli Madhwal dans la liste d’élite des joueurs avec des chiffres de 5/5 dans un match IPL.

Outre Kumble, plusieurs joueurs de cricket actuels et anciens ont salué le stimulateur pour sa performance gagnante contre LSG.

Voici comment Twitter a réagi :

5 pour 5 Akash Madhwal a lancé un sort formidable. Tout premier parcours de 5 semaines par un quilleur en séries éliminatoires. J’attends beaucoup plus du jeune garçon #LSGvsMI #Playoffs2023

Akash Madhwal 5 guichets dans l’éliminateur après les 4 qu’il a remportés lors du dernier match de championnat qui était un match à faire ou à mourir. Quel plaisir de voir les nouveaux arrivants bien se porter. C’est la saison où de nombreux gars d’expérience ont eu une excellente saison et de nombreux nouveaux arrivants ont fait une grande marque…. pic.twitter.com/ofZI0yk8af

Quel moment pour se défouler et réaliser l’une des meilleures performances de quilles de ce tournoi ! Akash Madhwal, ta beauté. Match à élimination directe, haute pression, devoir remplir les chaussures de Bumrah et Archer, et ce jeune garçon obtient 5-5. C’est ça l’IPL, la rencontre des talents…

– RP Singh (@rpsingh) 24 mai 2023