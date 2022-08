Bienvenue à Wrexham concerne les fans, pas le football

Qu’obtenez-vous lorsqu’un comédien et un super-héros achètent une équipe de football galloise en difficulté ?

La réponse, quelque peu inévitable, est une série documentaire en plusieurs parties pour Hulu et Disney +.

Le fait que Welcome to Wrexham existe est peut-être la plus grande tension sans réponse de la série, qui suit les stars hollywoodiennes Rob McElhenney et Ryan Reynolds alors qu’ils tentent de changer la fortune de Wrexham AFC – un ancien grand footballeur qui languit maintenant dans la Ligue nationale, le cinquième (et le plus bas) niveau du football professionnel en Angleterre et au Pays de Galles.

Ont-ils acheté le club pour plaisanter ? Comme fourrage pour une émission de télévision? Comme un cas extrême de thérapie de vente au détail influencée par la pandémie ? Ou cet achat était-il authentique, une véritable tentative de travailler pour améliorer le club et soutenir la communauté fragile qui l’entoure ?

Bienvenue à Wrexham vous ferait certainement croire ce dernier, mais avec Reynolds et McElhenney fortement impliqués, cela ne devrait pas surprendre. Parfois, il est facile de croire, que ce soit grâce au co-créateur de It’s Always Sunny à Philadelphie, McElhenney, qui a trouvé des parallèles entre le Wrexham post-industriel et sa propre éducation à Philadelphie, ou simplement des aperçus des deux reconnaissant qu’après avoir dépensé 300 000 £ pour réparer le terrain (deux fois), les clubs de football ne sont peut-être pas des investissements faciles après tout.

Les deux acteurs sont évidemment le crochet ici – il est difficile d’imaginer une série Wrexham AFC attirant les foules autrement – ​​mais sans doute la plus grande force de la série est que les deux savent mieux que de monopoliser les projecteurs.

Les cinq épisodes fournis aux critiques avant les débuts de l’émission suivent le club peu de temps avant l’achat de la paire en novembre 2020 jusqu’aux premiers mois de la saison 2021/22 suivante – une période au cours de laquelle, en grande partie grâce à Covid, le paire n’a jamais mis les pieds au Pays de Galles.

Cela signifie qu’ils sont vus principalement dans leurs maisons de Los Angeles, discutant de loin de la fortune de l’équipe ou lors d’appels Zoom réagissant à la dernière crise de gestion – pas le matériel le plus convaincant pour un doc sportif.

Au lieu de cela, le spectacle passe plus de temps à Wrexham même, dressant le profil des joueurs – et plus encore des fans. Les deux sont loin des goûts vus sur la populaire série All or Nothing d’Amazon, qui plus récemment a suivi les géants de la Premier League Arsenal pendant une saison.

Ce spectacle suit des joueurs millionnaires arrivant à l’entraînement dans des Ferrari et glissant dans des vestiaires et des zones de traitement extravagants. Ici, dans la Ligue nationale, les salaires des joueurs s’élèvent en moyenne à 40 000 £, et même la signature vedette Peter Mullin (dont les salaires soi-disant farfelus font l’objet de commérages du club) vit dans une maison jumelée assez ordinaire.

Bienvenue à Wrexham oscille entre les joueurs du club, revenant rarement après leur première apparition, et ils ne sont clairement pas au centre des préoccupations. Le football non plus n’est pas vraiment le cas – le spectacle passe rapidement d’un match à l’autre, ne s’attardant que sur des images de matches occasionnels et utilisant principalement le classement pour créer l’ambiance.

En revanche, ses fans reçoivent un traitement de star, en clin d’œil à l’affirmation répétée des nouveaux propriétaires selon laquelle leur objectif principal est de faire le bien des habitants de la ville.

Du propriétaire du pub local avec des opinions bien arrêtées sur la composition de l’équipe, au patient atteint d’un cancer dont la chanson entraînante du groupe s’est propagée au club, à la récente veuve qui assiste à chaque match avec ses copines – surnommées “les Dragons” – Welcome to Wrexham est confortablement à son meilleur lorsqu’il se concentre sur ce que l’équipe signifie vraiment pour les locaux.

Ce ne sont pas des chasseurs de gloire désespérés de gros prix et de signatures de stars, mais de fervents supporters désireux de voir Wrexham sortir de la Ligue nationale, où il languit depuis des années, et atteindre les sommets de la Ligue deux (la quatrième ligue du pays – le foot c’est bizarre comme ça).

Le club est emblématique de Wrexham lui-même, une ville du nord du Pays de Galles qui a connu des jours meilleurs, où les emplois sont rares et il n’y a pas beaucoup d’espoir à l’horizon.

Je pourrais remettre en question la sagesse de miser sur de riches stars hollywoodiennes pour venir sauver la situation, mais cela semble grossier face à l’optimisme qui se développe lentement dans la base de fans de Wrexham au fur et à mesure que la série se déroule. Et en plus, les propriétaires de clubs de football sont bien pires que quelques mecs marrants de Los Angeles.

Reynolds et McElhenney peuvent-ils vraiment sauver le Wrexham AFC – ou le Wrexham lui-même ? Si vous souhaitez consulter le classement de la saison dernière, vous pouvez le découvrir par vous-même. Mais un club, c’est bien plus que du football, et une saison, c’est bien plus que des résultats. Bienvenue à Wrexham concerne le autre des trucs qui gardent les fans dans les tribunes, et c’est tant mieux pour ça.

Welcome to Wrexham arrive sur FX & Hulu aux États-Unis le 24 août, et Disney+ ailleurs le 25 août.