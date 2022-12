Bienvenue à Little Kiwi, NYC

C’est un étrange privilège : nous choisissons de vivre quelque chose que, jusqu’à récemment, d’autres Néo-Zélandais enduraient à contrecœur. À partir d’octobre 2020, les places dans les installations de quarantaine limitées de la Nouvelle-Zélande n’étaient disponibles que par loterie. Les citoyens qui voulaient rentrer chez eux ont constaté qu’ils ne pouvaient pas. Le résultat a été de la colère et des batailles juridiques prolongées, alors que les Néo-Zélandais à l’étranger se battaient pour revenir.

Maintenant, cependant, la Nouvelle-Zélande n’est plus une oasis pandémique. Il y a moins d’urgence à revenir. Et il y a lieu de se demander si, pour les jeunes Néo-Zélandais qui découvrent le reste du monde, les attraits de la maison et de sa communauté calme et paisible ne suffiront pas à les faire revenir.

Luke White, un Néo-Zélandais en stage aux Nations Unies, en est un bon exemple. “Chaque fois que je commence à avoir le mal du pays”, a-t-il déclaré, “j’appelle toujours un ami et je lui demande : ‘Qu’est-ce qui se passe chez moi ?’ La réponse constante de « Oh, rien » est ma motivation pour continuer. »

Même pour les personnes qui ressentent cela, il y a quelque chose de spécial à être près d’autres Néo-Zélandais. A New York, les Néo-Zélandais n’ont pas de noyau géographique comme Chinatown ou Little Italy. Mais on ne peut pas s’empêcher de tomber l’un sur l’autre. Et quand nous entrons dans un café bondé et entendons marmonner un autre néo-zélandais, il y a quelque chose de magnétique : nous nous rassemblons, pleurons le manque de blancs plats et parlons, inévitablement, de chez nous.

