Bienvenue à la maison! Les étudiants emménagent dans la vie de dortoir à UBCO – Kelowna Capital News

Les étudiants qui reviennent accueillent les nouveaux étudiants et parents à UBCO le 4 septembre 2022 pour le jour de l’emménagement (Brittany Webster – Capital News) Plus de 1 000 étudiants nouveaux et anciens arrivent sur le campus le 4 septembre 2022 pour emménager dans un logement étudiant sur le campus d’UBCO (Brittany Webster – Capital News) Jayati (à gauche) et Taz seront assistants résidents à la Résidence Cassiar pour l’année scolaire 2022-2023 à l’UBCO (Brittany Webster – Capital News)

C’est le jour de l’emménagement sur le campus Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique.

Les étudiants ont commencé à arriver dans les dortoirs à 8 h 30, où les assistants résidents (AR) et les membres d’UBCO Heat aident à décharger les voitures et à répondre aux questions.

Les AR Jayati et Taz seront à la résidence Cassiar.

Tous deux ont adoré la vie en dortoir et accueillent avec impatience les nouveaux étudiants.

“C’est vraiment très agréable de voir des parents déposer leurs enfants et de se souvenir de ce que c’était pour moi”, a déclaré Jayati.

Taz travaille comme RA pour la deuxième fois. “Vous rencontrez tellement de gens de tant d’horizons différents et tout le monde devient si proche d’ici la fin de l’année. En tant que RA, vous sentez que vous avez un grand rôle à jouer là-dedans.

Et tous deux ont dit qu’il y avait tellement d’avantages à vivre sur le campus.

“Pour moi, c’était d’être entouré d’étudiants universitaires et juste d’être entouré de gens avec qui j’irai tous les jours sur le campus”, a déclaré Jayati. « C’est aussi très pratique de vivre sur le campus. Tout est vraiment à proximité, vous n’avez pas à vous soucier du trajet.”

“Il y a aussi beaucoup d’activités que vous pouvez faire”, a ajouté Taz. “Ils ont toujours des événements, des constructeurs communautaires pour toutes les résidences afin que vous puissiez obtenir ce genre de sentiment de convivialité.”

Pour tous les étudiants qui se sentent un peu mal à l’aise à l’idée de quitter la maison pour la première fois, Taz et Jayati veulent que vous vous souveniez que vous n’êtes pas seul et qu’ils sont toujours là pour répondre aux questions et offrir un soutien.

Plus de 1 000 nouveaux étudiants et anciens étudiants arrivent sur le campus aujourd’hui pour s’installer dans la vie en dortoir.

Tous les nouveaux étudiants pourront participer à l’orientation demain (5 septembre) de 9 h 30 à 18 h 30 à divers endroits sur le campus.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

