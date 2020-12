Le stade de l’Est de Londres a accueilli le premier public très limité à un match de Premier League depuis mars, lorsque la pandémie de coronavirus qui a tué plus de 61000 morts en Grande-Bretagne a imposé des restrictions sans précédent.

« Bienvenue à la maison », a lu le message sur l’écran extérieur du stade, même si les joueurs n’ont pas pu performer sur le terrain et ont perdu 3-1 contre United.

Seuls 2 000 supporters ont été autorisés à entrer dans un stade où 60 000 passes le samedi – après que la température a été vérifiée et les masques faciaux mis. C’est la menace persistante du COVID-19, qui a fait 397 morts de plus dans les 24 heures précédant le match.

Le plus haut West Hamham a terminé dans la ligue, terminant troisième en 1986. Le dernier titre majeur était la FA Cup 1980.

« Je rentre à la maison et à l’extérieur, à chaque match, à travers le pays », a déclaré Ben Harris, un supporter de 31 ans. « C’est juste énorme. »

Alors que Harris et les fidèles de West Ham pouvaient célébrer le but de Tomas Soucek – et regarder la machine à bulles en action – ils ont dû subir un effondrement en seconde période lorsque United a marqué trois points.