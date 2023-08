Bienvenue à « asbo Britain 2.0 » – le nouveau plan conservateur pour retourner les électeurs contre les personnes vulnérables | marguerite schofield

Naller en public, nourrir les oiseaux et grimper aux arbres peuvent sembler des activités tout à fait normales. En fait, la plupart des gens ont probablement fait toutes ces choses. Et pourtant, ce ne sont là que quelques-unes des activités pour lesquelles des personnes ont été condamnées à des amendes dans le cadre d’une répression gouvernementale de plus en plus punitive contre les «comportements antisociaux».

Selon de nouvelles recherches, ces types d’amendes – émises en vertu de ordonnances de protection des espaces publics (PSPOs) – est passé à 13 433 en 2022, contre 10 412 en 2019. Ce n’est pas seulement le nombre record, mais la nature absurde des amendes qui a sonné l’alarme. Des PSPO peuvent être délivrés si un responsable du conseil estime que les activités menées dans un lieu public ont eu un «effet néfaste» sur la qualité de vie. Il s’agit d’un seuil vague qui a donné aux conseils locaux un chèque en blanc pour interdire les comportements normaux, ou tout au plus légèrement gênants, dans une zone spécifiée.

Ces mesures de grande envergure ont jusqu’à présent été utilisées pour criminaliser tout le monde, des sans-abri aux ambulants et aux cyclistes. Southend-on-Seapar exemple, a interdit aux gens «d’utiliser des vélos d’une manière qui a un effet négatif sur les autres».

Comme si ces mesures n’étaient pas assez draconiennes, elles devraient maintenant s’aggraver sous la nouvelle plan d’action sur les comportements antisociaux (ASB). Le plan propose d’augmenter la limite supérieure des sanctions sur place de 150 £ à 500 £ pour ceux qui jettent ou graffitis et de donner des pouvoirs PSPO à la police. Cela permettrait effectivement à la police de rédiger ses propres lois et d’organiser les espaces publics comme elle l’entend. Cela ferait d’eux non seulement des forces de l’ordre, mais des législateurs de facto, déclenchant une nouvelle phase terrifiante de maintien de l’ordre.

Bien que cela puisse représenter un territoire inexploré, le plan est incontestablement enraciné dans les politiques concoctées sous le New Labour. Dans la décennie qui a suivi 1997, le fléau perçu des comportements antisociaux était un incontournable du discours politique et faisait régulièrement la une des journaux. Le gouvernement de Tony Blair a défini au sens large comportement anti-social comme ce qui cause de la nuisance, du harcèlement, de la gêne, de l’alarme ou de la détresse et introduit plusieurs mesures pour le gérer. Celles-ci comprenaient des expulsions de logements sociaux et des ordonnances de comportement antisocial (asbos) – une politique centrale de la répression du New Labour contre la criminalité.

« Ce qui a pu sembler être un retour en arrière de Theresa May a en fait créé des pouvoirs accrus pour lutter contre les nuisances perçues. » Photographie : David Hartley/Shutterstock

Lorsque Blair a quitté le numéro 10, le comportement antisocial s’est estompé de l’agenda politique (on lui a à peine accordé plus d’un mention en passant dans les manifestes des élections générales de 2015 des conservateurs, des travaillistes ou des libéraux démocrates). Dans son rôle de secrétaire à l’intérieur, Theresa May a décidé de supprimer l’asbos, présentant le Loi de 2014 sur les comportements antisociaux, la criminalité et la police pour remplacer la politique ratée du New Labour.

Mais ce qui peut avoir semblé être un retour en arrière a en fait créé des pouvoirs accrus pour lutter contre les nuisances perçues, telles que les PSPO, tout en maintenant une définition tout aussi large de ce qu’un comportement peut être considéré comme un « comportement antisocial ». En proposant d’étendre encore plus ces pouvoirs, le plan d’action ASB des conservateurs se caractérise le mieux comme du blairisme sous stéroïdes.

Ne voulant pas être débordé, le parti travailliste actuel a annoncé ses propres plans pour réprimer davantage les comportements antisociaux en augmentant la police de quartier et en introduisant des «ordres de respect». Ces ordonnances créeraient une nouvelle infraction criminelle pour les récidivistes adultes ayant un comportement antisocial. Keir Starmer a clairement indiqué à maintes reprises qu’il est beaucoup plus déterminé à montrer que le Parti travailliste est le parti «dur contre le crime» qu’à investir dans le type de services publics qui changeraient de manière significative la vie des gens.

En tentant de se « punir » les uns les autres, les travaillistes et les conservateurs utilisent la rhétorique de la loi et de l’ordre comme une distraction pratique des problèmes réels auxquels les gens sont confrontés. Au lieu d’éradiquer la « cupidité » – qui a vu les entreprises utiliser la crise du coût de la vie pour augmenter leurs bénéfices – le gouvernement semble plus préoccupé, par exemple, par l’interdiction de l’utilisation de l’oxyde nitreux ou du gaz hilarant.

Par sa répression des comportements antisociaux, le gouvernement encourage également le public à diriger sa colère contre certaines des personnes les plus marginalisées de la société. Très majoritairement, les personnes ciblées par les PSPO sont sans abri, avec recherche du groupe des libertés civiles, le Manifesto Club, montrant qu’en 2022, 53 conseils ont interdit la mendicité, tandis que sept ont interdit de dormir dans la rue et de dormir dans un véhicule.

Il est intéressant de noter que si les directives légales sur les PSPO indiqué précédemment qu’ils ne devraient pas être utilisés pour criminaliser les sans-abri, cette stipulation a récemment été supprimé. Cela a conduit les sans-abri à être continuellement déplacés des communautés, perpétuant le problème que le gouvernement prétend vouloir résoudre. En fait, des recherches menées en 2022 dans 10 villes d’Angleterre et du Pays de Galles ont montré que les PSPO « n’ont pas arrêté ni dissuadé les comportements des personnes en situation d’itinérance dans la rue ».

Et maintenant, le plan d’action de l’ASB entend aller plus loin en donnant aux policiers et aux agents municipaux plus de pouvoirs de dispersion pour déplacer les sans-abri et interdire à quiconque d’accéder aux espaces publics jusqu’à 72 heures. Tout comme le Loi sur le vagabondage – une loi vieille de 200 ans qui érige en infraction le fait de dormir dans la rue ou de mendier, que le gouvernement s’est engagé à abroger – ces mesures ne sont qu’une manière de criminaliser la pauvreté. L’idée que les mendiants peuvent être condamnés à des centaines de livres d’amende pour avoir mendié, piégeant potentiellement les gens dans un cycle de sans-abrisme et de misère, est emblématique de l’insensé et de la cruauté de ces mesures.

Cette approche punitive est vouée à l’échec. Si le gouvernement voulait empêcher la rue de dormir, il ne donnerait pas plus de pouvoirs aux propriétaires pour expulser les locataires pour comportement antisocial. S’il voulait s’attaquer à des maux perçus tels que le « flânage », il donnerait aux conseils à court d’argent l’argent nécessaire pour investir dans des clubs de jeunes, des centres de loisirs, des bibliothèques publiques et des foyers pour sans-abri, qui ont tous été vidés en raison de l’austérité.

Et surtout, s’il voulait éviter davantage de souffrances inutiles pendant une crise du coût de la vie, il supprimerait les lois impitoyables sur les comportements antisociaux qui n’ont fait que rendre la vie des gens plus misérable.