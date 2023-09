L’un des grands films annoncés récemment est Welcome To The Jungle ou Welcome 3. Firoz Nadiadwala a annoncé que le film sortirait à Noël 2024. La star a de nouveaux visages comme Arshad Warsi, Tusshar Kapoor, Suniel Shetty, Johnny Lever ainsi que avec des actrices comme Raveena Tandon, Disha Patani et Jacqueline Fernandez. Les fans de la franchise ont été contrariés de voir l’exclusion d’Uday et de Majnu Bhai joués respectivement par Nana Patekar et Anil Kapoor. Ces deux personnages étaient les plus hilarants de Welcome et ont leurs fans individuels. Uday Bhai était le peintre de gangsters dans les premier et deuxième films.

Nana Patekar sur l’exclusion de Welcome 3

Nana Patekar était présente pour le lancement de la bande-annonce de son film, The Vaccine War. Lorsqu’on nous a interrogé sur son omission dans le film, il a répondu que peut-être les réalisateurs estimaient qu’il était devenu trop vieux pour jouer dans Welcome 3. Jetez un oeil à la vidéo de Nana Patekar…

Les fans ont dit qu’il n’y avait pas de bienvenue avec les personnages emblématiques. Ils ont dit que le deuxième film de la franchise n’était en aucun cas un grand film. D’autres ont dit avec humour à Nana Patekar de contrôler sa colère.

Il a été dit que Firoz Nadiadwala voulait faire appel à ces deux piliers pour Welcome 3, mais les deux n’étaient pas d’accord sur les honoraires qu’il acceptait de verser pour le film. Il a également été dit qu’il souhaitait réorganiser la franchise, il a donc décidé de faire appel à de nouveaux visages. Selon un rapport paru dans ETimes, ces deux personnes âgées avaient un problème avec le comportement non professionnel présumé de Firoz Nadiadwala. Il semble que les paiements aient été mal gérés après Welcome 2, ce qui leur a causé des pertes financières. Eh bien, apparemment, il y a encore des problèmes d’argent à l’heure actuelle.

Des rapports ont été rapportés selon lesquels FWICE aurait dit aux acteurs principaux de ne pas tourner pour le film jusqu’à ce que Firoz Nadiadwala ait réglé son paiement de Rs deux crores aux techniciens de Welcome 2 et Anees Bazmee. Il semble que la somme s’élevait à quatre crores de roupies, dont il a dégagé la moitié. Mais le reste est toujours dû. Akshay Kumar a prévu un certain nombre de comédies en 2024.