Bienvenue 3 : Anil Kapoor et Nana Patekar ont quitté le projet en raison du comportement non professionnel des créateurs ?

Bienvenue 3 a été récemment annoncé. Le troisième volet de la franchise à succès s’intitule – Bienvenue dans la jungle. Il y a eu beaucoup de discussions autour du casting principal. Aujourd’hui, des rapports ont été publiés selon lesquels Akshay Kumar et Raveena Tandon se réuniraient après des siècles pour ce film. Tous les fans de Welcome le sauraient Anil Kapoor et Nana Patekar a joué un rôle central dans le film. Mais malheureusement, selon les derniers rapports, ils ne feront pas partie de Bienvenue dans la jungle.

Pourquoi Anil Kapoor et Nana Patekar sont-ils partis Bienvenue 3?

Il y a eu beaucoup de bruit autour de la raison pour laquelle Anil Kapoor et Nana Patekar ne feraient pas partie de Bienvenue 3. Selon certaines informations, les deux stars auraient quitté le projet en raison de problèmes de rémunération. Cependant, un dernier rapport d’Etimes suggère que c’est à cause du comportement non professionnel des créateurs qui a conduit nos bien-aimés Majnu Bhai et Uday Shetty à quitter le marché. Bienvenue 3. Le rapport indique que la maison de production a retardé les paiements et a mal géré les choses. Comme TDS n’était pas payé, les acteurs et les techniciens ont dû faire face à des pertes financières. Une source a également révélé qu’il y avait eu une confrontation avec Nana Patekar. La source a été citée par le portail : « Apparemment, la production a été mal gérée, les paiements ont été retardés et même TDS n’a pas été payé, ce qui a entraîné des pertes financières non seulement pour Kapoor mais aussi pour d’autres acteurs et techniciens. On dit qu’il y a eu un énorme confrontation avec Nana Patekar également à cause du comportement non professionnel de Firoz. »

Un nouveau casting à bord ?

Les rapports suggèrent désormais que Sanjay Dutt et Arshad Warsi ont été engagés pour jouer les rôles cruciaux. Bien que leurs noms de personnages ne soient pas Uday Shetty et Majnu Bhai, les rôles seraient similaires. Ni les créateurs ni les stars n’ont encore commenté tout cela.

Le premier volet de Accueillir avait Akshay Kumar et Katrina Kaif comme paire principale. La comédie dramatique a laissé tout le monde divisé et elle a été présentée comme l’un des meilleurs films du genre comédie. Le deuxième volet mettait en vedette John Abraham et Shuti Haasan dans les rôles principaux. Reste désormais à savoir qui rejoindra Welcome 3.

