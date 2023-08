Bienvenue 3 : Akshay Kumar reçoit Rs 95 crores pour son retour dans la franchise ? D’autres célébrités populaires sortent ?

Bienvenue 3 est en train de faire et Akshay Kumar fait son retour dans la franchise après avoir sauté le second, Content de te revoir. Akshay Kumar fait l’actualité depuis très longtemps. Pour ses prochaines sorties qui incluent OMG 2, Bade Miyan Chote Miyan et plus de films. Et Welcome 3 est aussi l’un des films dont on parle le plus. Et selon les dernières mises à jour à ce sujet, Akshay reçoit un montant énorme pour son retour. Et d’autres célébrités ont quitté le film.

Akshay Kumar reçoit un montant énorme pour Welcome 3

Akshay Kumar, selon les rapports d’un reportage sur le divertissement, hésitait à revenir dans la franchise. L’acteur aurait eu une énorme retombée avec le producteur Firoz Nadiadwala lors du tournage du deuxième film de la franchise. De plus, Akshay partage un grand lien avec Sajid Nadiadwala, qui est l’étrange cousin de Firoz. Cela a encore tendu la relation entre Akshay et Firoz. Cependant, maintenant, le producteur a convaincu Akshay de revenir dans la franchise avec Welcome 3. Ce n’est pas tout, selon les rapports, Akshay a accepté de revenir dans la franchise pour un énorme chèque de paie de Rs 95 crores.

D’autres célébrités populaires sortent ?

Le rapport de Times Now indique également qu’Anil Kapoor, Nana Patekar et John Abraham ne reviendront pas dans Welcome 3. Ils auraient joué un rôle central dans la franchise, mais se sont retirés du film. De même, Anees Bazmee ne reviendra pas pour réaliser le troisième volet. Il a réalisé les deux premiers volets de la franchise Welcome.

Anees Bazmee ne fait pas partie du troisième film

Plus tôt, Anees Bazmee a partagé qu’il n’avait pas encore été payé pour son travail dans Welcome Back de Firoz Nadiadwala. Cependant, ce n’est pas un problème majeur pour lui. Anees, cependant, a ajouté qu’il serait prudent lors de la signature d’Hera Pheri 3 et qu’il demanderait au producteur d’acquitter d’abord ses droits de Welcome Back. Il y a des rapports d’Anees réalisant Hera Pheri 3. Et Firoz Nadiadwala et son équipe d’écrivains développent un scénario. Anees dit qu’il prendra un dernier appel lorsque le script sera prêt.

Pendant ce temps, Akshay Kumar se prépare pour OMG 2 avec Yami Gautam et Pankaj Tripathi. Le film sort le 11 août et se heurtera à Gadar 2 avec Sunny Deol, Ameesha Patel.