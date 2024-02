Bientôt, vous devrez payer des taxes pour les applications de paiement comme Venmo, CashApp

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour pour refléter le nombre de transactions qui déclencheraient un 1099-K.

DENVER (KDVR) — Alors que la saison des impôts commence cette semaine, vous remarquerez peut-être un formulaire fiscal dans votre boîte aux lettres. Il s’agit du formulaire 1099-K, qui impose les revenus que vous avez réalisés sur les applications mobiles.

Si vous avez gagné un certain montant imposable grâce à des applications de paiement comme Venmo, CashApp ou Paypal, ou via des marchés en ligne comme Facebook Marketplace ou Poshmark, vous devrez peut-être payer des impôts.

Ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas à déclarer d’impôts sur l’argent de vos amis ou de votre famille. Selon le Service du revenu internequelque chose comme partager un repas ou rembourser une facture à un colocataire n’est pas imposable.

Mais dans les prochaines années, de plus en plus de personnes recevront ce formulaire et tout le monde devra le remplir.

FOX31 de Nexstar s’est entretenu avec Robert Persichitte, professeur de comptabilité affilié à la Metropolitan State University de Denver, sur les nouveautés du formulaire 1099-K.

Le 1099-K en lui-même n’est pas nouveau

Pendant des années, les entreprises pouvaient envoyer le formulaire 1099-K si les utilisateurs acquéraient plus de 600 $ sur une application en ligne, mais peu d’entreprises y participaient, selon Persichitte.

Ce qui a changé en 2023, c’est que les entreprises sont désormais tenues d’envoyer le formulaire si vous gagnez un certain montant. Pour la saison des impôts 2023, cela n’affectera pas grand monde puisqu’il n’est requis que si vous avez gagné 20 000 $ et effectué plus de 200 transactions.

Cela étant dit, vous pouvez toujours recevoir un formulaire par la poste, a déclaré Persichitte. Les entreprises peuvent envoyer des formulaires fiscaux aux personnes qui ont collecté plus de 600 $ grâce à l’application de paiement.

Même si vous ne verrez peut-être pas le formulaire 1099-K cette année, vous le verrez probablement bientôt.

L’IRS retarde le seuil de déclaration 1099-K

Initialement, toute personne gagnant plus de 600 $ grâce aux paiements en ligne ou aux marchés serait assujettie à l’impôt pendant la saison des impôts 2023. Cependant, en novembre, l’IRS a annoncé le report du seuil de 600 $ avec un plan pour diminuer lentement le seuil sur quelques années.

Pour la saison fiscale 2024, l’IRS prévoit de baisser le seuil à 5 ​​000 $ avant de le déplacer éventuellement à 600 $, selon l’IRS.

Même si vous ne gagnez peut-être pas 20 000 $ grâce à des transactions en ligne, vous pourriez voir un nouveau formulaire par la poste dont le seuil diminue d’année en année, a déclaré Persichitte.

«C’est une tendance, et plus de gens en bénéficieront cette année que l’année dernière. Et plus de gens l’obtiendront l’année prochaine que cette année », a déclaré Persichitte. “De plus en plus de personnes en recevront chaque année, et ce n’est qu’une toute nouvelle forme.”

Une fois que le seuil tombe à 600 $, toute personne ayant reçu plus de 600 $ recevra un 1099-K, même s’il ne s’agit que de paiements Venmo entre familles.

Qu’est-ce qui change avec le formulaire 1099-K ?

Si vos revenus sont imposables, par exemple si vous êtes un chauffeur Uber qui a gagné plus d’un certain montant, vous pourriez recevoir le formulaire.

Cependant, vous pourriez toujours obtenir le formulaire si vous avez dépensé un certain montant d’argent non imposable. Même si ce n’est pas imposable, comme les transactions entre amis via Venmo, vous devez quand même remplir le formulaire.

“Si vous obtenez un 1099-K, vous devrez indiquer sur votre déclaration de revenus : ‘J’ai compris, je reconnais ce flux de trésorerie, mais il n’est pas imposable'”, a déclaré Persichitte.

Mais ce n’est pas le grand changement, selon Persichitte.

« Là où cela va vraiment changer pour les gens, ce sont les choses qui étaient imposables et ils ne l’ont jamais réclamé sur leurs impôts. Disons que vous avez des objets de collection ou que vous fabriquez quelque chose et que les gens Venmo vous le demandent, cela a toujours été imposable, il n’y a jamais un moment qui ne soit pas imposable pour vous. C’est justement maintenant que vous recevez un formulaire à ce sujet », a déclaré Persichitte.

Le formulaire 1099-K est une remorque papier plus profonde.

« Quant à ce qui va changer, s’il s’agit d’une activité non imposable, d’un don et d’un remboursement, rien ne change. S’il s’agissait d’une activité imposable, vous ne payiez toujours pas vos impôts, mais cette fois, vous allez vous faire prendre », a déclaré Persichitte.

