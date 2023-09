Bientôt un aéroport de classe mondiale sans passeport

Voyager dans l’un des meilleurs aéroports du monde devrait devenir encore plus fluide l’année prochaine.

À partir de 2024, les responsables affirment que l’aéroport Changi de Singapour introduira un contrôle d’immigration automatisé, qui permettra aux passagers de quitter la cité-État sans passeport, en utilisant uniquement des données biométriques.

« Singapour sera l’un des premiers pays au monde à introduire un contrôle d’immigration automatisé et sans passeport », a annoncé la ministre des Communications Joséphine Teo lors d’une session parlementaire lundi, au cours de laquelle plusieurs modifications de la loi sur l’immigration du pays ont été adoptées.

La technologie biométrique, ainsi que les logiciels de reconnaissance faciale, sont déjà utilisés dans une certaine mesure à l’aéroport de Changi dans les voies automatisées des points de contrôle de l’immigration.

Mais les changements à venir « réduiront la nécessité pour les passagers de présenter à plusieurs reprises leurs documents de voyage aux points de contact et permettront un traitement plus fluide et plus pratique », a déclaré Teo.

La biométrie sera utilisée pour créer un « jeton d’authentification unique » qui sera utilisé à divers points de contact automatisés – du dépôt des bagages au contrôle d’immigration et à l’embarquement – ​​éliminant ainsi le besoin de documents de voyage physiques tels que les cartes d’embarquement et les passeports.

Mais les passeports seront toujours requis pour de nombreux pays en dehors de Singapour qui n’offrent pas de dédouanement sans passeport, a souligné Teo.

Souvent classé meilleur aéroport au monde et également l’un des plus fréquentés, l’aéroport Changi de Singapour dessert plus de 100 compagnies aériennes qui desservent 400 villes dans environ 100 pays et territoires à travers le monde.

Il a traité 5,12 millions de mouvements de passagers en juin, franchissant la barre des 5 millions pour la première fois depuis janvier 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé.

L’aéroport est une destination en soi et compte actuellement quatre terminaux.

Il est appelé à s’agrandir et à en ajouter un cinquième pour répondre au nombre croissant de voyageurs.

L’aéroport de Changi prévoit un retour aux niveaux de trafic passagers et aérien d’avant la pandémie et a exprimé l’espoir que le prochain système biométrique contribuera à fluidifier les flux de passagers.

« Nos systèmes d’immigration doivent être capables de gérer efficacement ce volume élevé et croissant de voyageurs et d’offrir une expérience de dédouanement positive, tout en garantissant notre sécurité », a déclaré Teo.

L’AVENIR DU VOYAGE ?

Les voyages fluides gagnent du terrain partout dans le monde et l’identification biométrique pourrait bientôt être l’avenir du voyage, affirment les observateurs.

En 2018, l’aéroport international de Dubaï a introduit des tunnels biométriques « Smart Gates », qui utilisent la reconnaissance faciale pour vérifier l’identité des voyageurs en cinq secondes seulement. Les passagers sont également autorisés à utiliser leurs empreintes digitales ou leur visage pour s’authentifier, plutôt que de se fier à leur passeport physique.

Ailleurs dans le monde, la technologie de reconnaissance faciale est déjà utilisée dans une certaine mesure à l’aéroport international de Hong Kong, à Tokyo Narita, à Tokyo Haneda, à l’aéroport international Indira Gandhi de Delhi, à Londres Heathrow et à Paris Charles de Gaulle, entre autres aéroports.

Les cartes d’identité numériques, conformes aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) à Aruba, permettent aux voyageurs de voyager en utilisant des versions numériques sécurisées de leurs passeports sur leurs téléphones mobiles.

Aux États-Unis, de grandes compagnies aériennes comme American Airlines, United et Delta expérimentent depuis quelques années l’enregistrement biométrique, le dépôt des bagages et les portes d’embarquement dans certains aéroports.