Bientôt sur Twitter: les tweets payants

La fonction «Super Follows» de Twitter a été annoncée lors d’un événement destiné aux investisseurs. | Capture d’écran de la présentation de la journée des analystes de Twitter

Twitter, une plate-forme notoirement publique, construit un jardin clos.





Twitter pense que vos tweets – ou du moins certains d’entre eux – peuvent valoir quelque chose. À un événement virtuel jeudi pour les investisseurs, la société a annoncé qu’elle prévoyait de lancer une fonctionnalité de paiement à la publication, appelée Super Follows, dans laquelle les utilisateurs pourront payer les personnes qu’ils suivent pour leurs meilleurs tweets.

Avec Super Follows, Twitter permettra aux utilisateurs de gagner de l’argent grâce au contenu qu’ils rendent exclusif à des abonnés particuliers. Des exemples de captures d’écran publiés par l’entreprise montrent que le système de paiement peut prendre plusieurs formes. Par exemple, un abonné pourrait payer un créateur qu’il suit sur Twitter quelques dollars par mois pour accéder à la newsletter exclusive de cet utilisateur ou pour voir des tweets spéciaux uniquement disponibles pour les Super Followers. Ils peuvent également être en mesure de rejoindre un groupe particulier ou d’accéder à un badge indiquant qu’ils soutiennent ce créateur.

L’idée que vous paieriez quelqu’un pour ses tweets peut sembler exagérée, mais un porte-parole de Twitter a déclaré à Recode que l’objectif était de «repenser les incitations de notre service». Fondamentalement, la prémisse semble être que cette fonctionnalité de paiement à la poste aidera à créer des communautés plus spécifiques autour de sujets spécifiques.

Un autre changement à venir sur Twitter: un outil de type groupe appelé Communautés. Nous ne savons pas grand-chose sur cette fonctionnalité encore à venir – Twitter dit que plus d’informations arriveront plus tard cette année – mais l’idée semble être un moyen plus privé et plus contrôlé pour les communautés de se réunir sur Twitter en dehors du public.

« [I]Il peut toujours être difficile de trouver et de se connecter directement avec des personnes qui partagent vos intérêts dans des conversations ciblées », a déclaré un porte-parole de l’entreprise à Recode. « Cette année, nous vous facilitons la tâche pour découvrir, participer et engager des conversations avec des communautés qui partagent vos intérêts. »

La nouvelle fonctionnalité communautaire de Twitter a été annoncée jeudi lors d’un événement virtuel destiné aux investisseurs.

Aucune des nouvelles fonctionnalités annoncées par Twitter n’est actuellement disponible, mais la société affirme qu’elle révélera plus d’informations dans les mois à venir. Pourtant, l’annonce de jeudi est un signe que Twitter veut être plus qu’un espace de discussion en ligne incroyablement public et que la société se penche sur les petites «micro-communautés» qui se forment organiquement sur sa plate-forme.

Après tout, quelqu’un peut sauter sur Twitter pour voir les dernières nouvelles mondiales, mais quelqu’un est également sur le site parce qu’il suit un ensemble particulier d’utilisateurs et d’influenceurs, qu’ils publient sur Tesla ou Taylor Swift.

L’arrivée de Super Follows and Communities intervient alors que Twitter s’est déplacé pour imiter les fonctionnalités fermées disponibles sur d’autres plates-formes. À la fin de l’année dernière, Twitter a lancé «Fleets», des histoires de type Snapchat qui disparaissent et ne sont accessibles qu’aux abonnés. La société est également en train d’étendre son nouvel outil Spaces, de petites salles audio qui fonctionnent un peu comme la nouvelle application Clubhouse. Et, suivant les traces de services comme Substack, Twitter a acheté plus tôt cette année le service de newsletter par e-mail Revue et travaille à l’intégration de newsletters par abonnement directement via leurs comptes Twitter publics.

Les récents mouvements de Twitter indiquent également que le site espère ajouter plus de couches à sa plate-forme historiquement publique. Tous les signes indiquent qu’à la fin de 2021, un utilisateur avec un tweet particulièrement prometteur aura beaucoup plus de contrôle sur le public qui pourra le lire, de pouvoir facturer les gens pour ce contenu au partage de la publication dans une communauté plus privée en passant par même l’afficher dans une flotte éphémère.

Le passage à un contenu plus fermé signifie que Twitter sera également confronté à plus de défis, comme la prolifération de la désinformation et des contenus nocifs (voire dangereux) qui peuvent fomenter dans des espaces en ligne privés. (Après le lancement de Fleets, certains ont souligné que la nature fermée et de courte durée du contenu pourrait faciliter la diffusion de fausses informations.) Il n’est pas non plus clair comment l’ajout de composants basés sur le paiement aura un impact sur la célèbre plate-forme gratuite.

En attendant, si vous avez un article parfait en tête, l’annonce de jeudi indique qu’il vaut peut-être la peine de s’y tenir un peu plus longtemps. La récompense pourrait être plus fructueuse que de simples «J’aime» et des retweets.

