Disney a révélé que son service de streaming phare comptait 87 millions d’abonnés jeudi, se rapprochant du haut de gamme de son objectif initial de cinq ans après seulement un an de fonctionnement. Disney + a bénéficié d’un prix mensuel bas (7 $), d’un succès retentissant («The Mandalorian») et de la pandémie de coronavirus, qui a incité Disney à rediriger les sorties en salles comme «Hamilton» vers le service et a créé une demande croissante de la part des consommateurs à domicile.

Dans les années à venir, 15 films sortiront directement sur Disney +, dont les films d’action en direct «Pinocchio» et «Peter Pan & Wendy». La société a également déclaré qu’elle travaillait sur 10 séries «Star Wars» pour Disney +, ainsi que plus d’une douzaine d’émissions de Pixar et Marvel.

LOS ANGELES – En février, Robert A. Iger a démissionné de ses fonctions de directeur général de Disney et est devenu président exécutif, affirmant qu’il décamperait entièrement en 2021. Mais il se considérait comme ayant une dernière tâche. «Je veux m’assurer que nos pipelines créatifs sont dynamiques», a déclaré M. Iger dans une interview à l’époque. «C’est très, très important, d’autant plus que nous déployons Disney + dans le monde entier.»

Wall Street a commencé à accorder moins de valeur à Disney en tant que société de divertissement à l’ancienne avec des entreprises en difficulté (réseaux de télévision traditionnels en déclin séculaire, parcs à thème fermés ou fonctionnant avec des restrictions de capacité forcées par le coronavirus) et davantage d’un colosse de streaming en devenir. Les actions de Disney ont atteint 159 $ après les heures de négociation jeudi, un niveau record.

Le succès immédiat de Disney + a généré une grande partie de l’excitation. De nombreux analystes pensaient initialement qu’il serait chanceux d’atteindre 55 millions d’abonnés en cinq ans. Ayant raté le but d’une manière si épique, Wall Street est maintenant plus disposé à donner à Disney le bénéfice du doute.

Mais de redoutables défis nous attendent. Créer des services de streaming coûte monstrueusement cher et Disney en compte désormais quatre: Disney +, Hulu (39 millions d’abonnés), ESPN + (11,5 millions) et Star +, une version outre-mer de Hulu qui sera déployée en Amérique latine dans les mois à venir. Les pertes de la division directe aux consommateurs de Disney ont totalisé 2,8 milliards de dollars au cours de l’exercice 2020 de la société. La société a renoncé à des milliards de dollars de frais de licence car elle a amassé du contenu de bibliothèque sur Disney + plutôt que de vendre à des entreprises extérieures comme Netflix.

Disney fait également face à un environnement de streaming de plus en plus compétitif. HBO Max, CBS All Access (bientôt renommé Paramount +), Peacock, Apple TV + et le récemment annoncé Découverte + sont déterminés à faire des incursions. Netflix et Amazon continuent d’injecter des milliards de dollars par an dans des programmes originaux.

Une grande partie de la présentation a été consacrée à Star +, qui sera dotée de programmes de propriétés Disney comme ABC, FX, Freeform, Searchlight et 20th Century Studios, que Rupert Murdoch a vendue à Disney l’année dernière. En Amérique latine, Star + sera déployé en tant que service autonome en juin et comprendra également une couverture ESPN d’événements sportifs. En Europe, au Canada, en Australie et dans plusieurs autres marchés, Star + sera intégré directement à Disney +, ce qui ajoutera une grande quantité de programmation plus mature au service («Deadpool 2», la série de dessins animés «Family Guy»), permettant à Disney de atteindre un public bien au-delà des familles. L’ajout d’une chaîne Star au sein de Disney + justifiera également une augmentation de prix d’environ 28%, soit environ 11 $ par mois.