Bientôt les débuts de Ram Charan à Hollywood ? Le scénariste Aaron Stewart Ahn qui a travaillé avec Nicolas Cage ouvre sa collaboration avec la star de RRR

Il semble que Ram Charan pourrait bientôt être lié à Hollywood, tel est l’impact que RRR, et plus important encore, sa présence à l’écran a eu sur les personnalités du cinéma aux États-Unis. Le dernier à se joindre au chœur et à chanter les louanges de RRR et Ram Charan est scénariste Aaron Stewart Ahnqui a déjà travaillé avec des gens comme Hollywood des légendes comme Nicolas Cagepour qui il a scénarisé le film acclamé par la critique film d’horreur, Mandy. Il semble maintenant qu’Aaron Stewart Ahn souhaite désormais collaborer avec Méga Power Star Ram Charan.

Ram Charan fera-t-il bientôt ses débuts à Hollywood ?

S’adressant à son compte Twitter officiel, Aaron Stewart Ahn a écrit: “J’adorerais écrire un film pour une star de cinéma comme Ram Charan, juste pour travailler avec un si grand acteur et une telle présence cinématographique. Mais s’il travaille dans des productions internationales, il doit être le Hollywood ne comprend généralement pas ça. Je suis ici pour d’autres grands films indiens. Découvrez son tweet ci-dessous :

J’adorerais écrire un film pour une star de cinéma comme Ram Charan, juste pour travailler avec un si grand acteur et une telle présence cinématographique. Mais s’il travaille dans des productions internationales, il doit être le chef de file ! Hollywood ne comprend généralement pas cela. Je suis ici pour plus de grands films indiens. Aaron Stewart-Ahn (@somebadideas) 3 juillet 2022

RRR bat Tom Gun Maverick et The Batman aux HCA Awards

SS Rajamouli, Jr NTR, le RRR de Ram Charan continue d’établir de nouvelles références à Hollywood. Après avoir reçu de nombreux éloges de la part de plusieurs réalisateurs et techniciens hollywoodiens, le magnum opus a maintenant ajouté une autre plume à son flic en se retrouvant finaliste aux prix de mi-saison de la Hollywood Critics Association, battant des favoris comme Top Gun Non-conformiste, Le Batman, Devenir rouge, Cha Cha réel lisse, Elvis, L’homme du nord et Le poids insupportable du talent massif. Tout partout tout à la fois était le gagnant.

Et le gagnant du HCA Midseason Award du meilleur film revient à Tout partout tout à la fois Finaliste : RRR #HCAMidseasonAwards #A24 #EverythingEverywhereAllAtOnce @A24 @EEAAOA24 pic.twitter.com/PMrxkgWVQ1 Association des critiques d’Hollywood (@HCAcritics) 1 juillet 2022

RRR recrée sa magie au box-office sur OTT

RRR a également reproduit sa magie au box-office dans le OTT arène. Après que le réalisateur SS Rajamouli ait fait sa première numérique dans le hindi version sur Netflix les versions sud sont apparues sur ZEE5. Dans ce court laps de temps, la vedette de Jr NTR et de Ram Charan (avec Alia Bhatt et Ajay Devgn dans des camées prolongés) est montée en flèche au plateforme OTT liste des cinq meilleurs films aux États-Unis tout en se classant parmi les dix premiers dans plus de soixante pays. RRR continue bel et bien son chemin de domination, n’est-ce pas ?