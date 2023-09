Rubina Dilaik a affiché son baby bump dans ses photos romantiques avec Abhinav Shukla alors qu’ils annonçaient officiellement leur grossesse après cinq ans de mariage.

Rubina Dilaik et Abhinav Shukla, qui se sont mariés à Shimla en juin 2018, ont annoncé leur première grossesse après cinq ans de mariage. Le couple profite actuellement de ses vacances en Californie et a partagé des photos de celles-ci sur son Instagram.

Dans les dernières photos publiées plus tôt cette semaine, les internautes ont remarqué le baby bump de Rubina et ont émis l’hypothèse que l’actrice pourrait être enceinte. Et samedi matin 16 septembre, le couple a officiellement annoncé sa grossesse en partageant de belles photos d’eux-mêmes en croisière.

« Nous avons promis que nous explorerions le monde ENSEMBLE depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, que nous nous sommes mariés et que nous le ferons maintenant (emoji coeur rouge) EN FAMILLE (emoji mauvais œil) pour accueillir bientôt le PETIT Voyageur ! », lit-on dans leur message. Bientôt, leurs photos sont devenues virales et ils ont été inondés de vœux de félicitations de la part de leurs amis, collègues de l’industrie et fans.

Himanshi Khurana, Srti Jha et Charlie Chauhan ont commenté « Félicitations » avec plusieurs emojis. L’un de leurs fans a écrit : « Félicitations à vous deux et à toute la famille », tandis qu’un autre a ajouté : « Félicitations Ruby ! Tellement heureuse pour vous. Que Dieu vous bénisse toujours avec beaucoup d’amour et de bonheur. »





Rubina et Abhinav ont tous deux participé ensemble à Bigg Boss 14, qui s’est déroulé d’octobre 2020 à février 2021. Abhinav a été expulsé de manière surprenante juste avant la semaine dernière, tandis que Rubina a remporté l’émission de téléréalité controversée animée par Salman Khan en battant Rahul Vaidya. , Nikki Tamboli et Aly Goni dans la grande finale.

