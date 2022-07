Bientôt en direct : les députés envisagent une éventuelle étude sur les pannes de Rogers

Les parlementaires se réuniront aujourd’hui pour décider s’il faut faire avancer une étude sur la récente panne de Rogers qui a vu des millions de clients perdre les services Internet et sans fil il y a une semaine.

Les membres du comité de l’industrie et de la technologie de la Chambre des communes doivent se réunir pour une audience estivale d’urgence à partir de 13 h HAE.

La réunion fait suite à des demandes de membres libéraux, conservateurs et néo-démocrates qui estiment que le rôle du comité est d’obtenir des réponses de témoins pertinents, tels que le président et chef de la direction de Rogers Tony Staffieri, le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne et d’autres.

« Les membres libéraux de ce comité partagent la frustration que des millions de Canadiens ont éprouvée la semaine dernière lorsque Rogers a connu une défaillance du système sans précédent et cherchent à examiner cette question de manière juste et globale en leur nom », lit une lettre rédigée par des députés libéraux.

Rogers affirme que la « panne du système réseau » a été déclenchée par une mise à jour de maintenance du réseau central, qui a provoqué un dysfonctionnement des routeurs.

Dans une mise à jour sur la situation mercredi, Staffieri a qualifié la panne de réseau d ‘”inacceptable” et a déclaré que la société faisait tout son possible pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

“Nos représentants du service client travaillent 24 heures sur 24 et ont rattrapé l’arriéré de problèmes. Nous avons également augmenté le crédit sur toutes les factures de nos clients, car certains d’entre vous ont connu des retards plus longs dans la reprise des services », indique le communiqué.

La société a annoncé cette semaine qu’elle rembourserait aux clients jusqu’à cinq jours de service pour la gêne occasionnée.

Les députés devront adopter une motion afin de procéder à d’autres audiences. Si une étude plus approfondie est convenue, toute réunion avec des témoins devrait probablement avoir lieu à partir de la semaine du 25 juillet en raison d’un arrêt de maintenance critique pré-arrangé qui, selon l’administration de la Chambre, devrait durer jusqu’au 22 juillet.