Bientôt disponible : les 15 entreprises de technologie climatique à surveiller du MIT Technology Review

Les 15 entreprises de technologie climatique à surveiller du MIT Technology Review mettront en lumière les startups et les entreprises établies qui, selon nos rédacteurs, pourraient avoir le plus grand potentiel pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre ou faire face aux menaces du réchauffement climatique.

Les participants à la prochaine conférence ClimateTech seront les premiers à connaître les noms des entreprises sélectionnées, et les fondateurs ou dirigeants de plusieurs d’entre elles apparaîtront sur scène lors de l’événement. La conférence se tiendra au MIT Media Lab, sur le campus du MIT à Cambridge, Massachusetts, les 4 et 5 octobre. Vous pouvez vous inscrire à l’événement ici.

L’équipe climatique du MIT Technology Review a consulté des dizaines d’experts du secteur, de sources universitaires et d’investisseurs pour dresser une longue liste de nominés, représentant un large éventail de technologies climatiques. À partir de là, les rédacteurs se sont efforcés de réduire la liste à 15 entreprises dont les avancées techniques et les antécédents en matière de mise en œuvre de solutions leur donnent une réelle chance de réduire les émissions ou d’atténuer les dommages que le changement climatique pourrait causer.

Nous ne prétendons pas être des devins. Les entreprises échouent pour toutes sortes de raisons, et certaines d’entre elles peuvent se produire. Mais tous suivent des voies qui méritent d’être explorées alors que le monde s’efforce de développer des moyens plus propres et plus efficaces de générer de l’énergie, de produire de la nourriture et de déplacer des choses et des personnes à travers le monde.

Nous sommes convaincus d’avoir sélectionné une liste d’entreprises qui pourraient réellement aider à lutter contre les dangers croissants qui nous attendent. Nous sommes ravis de partager les gagnants le 4 octobre. Et nous espérons que vous pourrez nous rejoindre à la conférence ClimateTech pour être parmi les premiers à entendre nos sélections et à partager vos commentaires.