Bientôt disponible : la date de lancement de la gamme iPhone 15 d’Apple est révélée

Apple a révélé mardi lors de son événement « Wonderlust » que l’iPhone 15 arriverait le 22 septembre, vendredi prochain. Le nouveau téléphone phare débutera à 799 $ aux États-Unis, tandis que l’iPhone 15 Plus, doté d’un écran plus grand et d’une batterie plus grosse, coûtera 899 $. Apple a également dévoilé l’iPhone 15 Pro, à partir de 999 $, et l’iPhone 15 Pro Max, au prix de 1 199 $.

L’événement de mardi a dévoilé l’iPhone 15 avec les dernières mises à niveau du téléphone, telles qu’un écran plus lumineux, un nouveau système de caméra et l’ajout tant attendu d’un port USB-C. Quant à l’iPhone 15 Pro, il embarquera une nouvelle puce A17 Pro et un châssis en titane qui en font le modèle Pro le plus léger jamais conçu.

Les précommandes pour l’iPhone 15, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max débuteront vendredi. Apple et les opérateurs proposeront des offres de reprise à ceux qui possèdent des iPhones plus anciens et qui souhaitent acquérir les téléphones les plus récents.

Apple a également dévoilé les dernières mises à jour de sa gamme de produits portables, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. Les deux bénéficient d’écrans plus lumineux et de nouvelles fonctionnalités gestuelles.