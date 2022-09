Bientôt à l’horizon, un jeu vidéo qui peut améliorer votre vue

La plupart d’entre nous se souviennent d’avoir été réprimandés par nos parents lorsque nous avons passé trop de temps à jouer à des jeux vidéo pendant nos années de croissance. “Vous allez vous gâter les yeux”, était la principale raison qui nous a été donnée pour ne pas avoir été autorisé à écraser ces boutons du joystick pendant des heures d’affilée.

Cependant, dans cette optique, il sera difficile de convaincre quelqu’un qu’un jeu vidéo peut réellement aider à prévenir la mauvaise vue et même à l’améliorer. Cependant, une équipe de scientifiques de la Graduate School of Medicine de l’Université de Tohoku au Japon vient de le réaliser.

Le jeu mobile Meteor Blaster, développé par Sendai Television, peut aider au diagnostic précoce du glaucome. Pour iOS et Android, il existe actuellement une version de démonstration du jeu disponible dans le navigateur. Sendai Television et l’école de médecine de l’Université de Tohoku travaillent ensemble pour le développer.

Un jeu de tir basé dans l’espace, Meteor Blaster devrait être une percée. Avec environ 5 minutes au total pour travailler avec chaque œil, le jeu offre une évaluation simple du champ de vision du joueur.

En plus de mesurer votre champ de vision, ce jeu simple et rapide peut aider au diagnostic précoce du glaucome. Il y a 16 sections et 4 étapes dans le jeu. À la fin, vous recevez un score. Ceux qui obtiennent un score compris entre 4 et 5 doivent passer un test de glaucome.

Il s’est avéré difficile de persuader les gens de faire évaluer leur vue pour le glaucome, c’est pourquoi les chercheurs ont dû trouver des solutions créatives au problème. L’une de ces nouvelles solutions est METEOR BLASTER. Ce jeu mobile particulier est une exception à la règle selon laquelle les jeux vidéo sont généralement considérés comme mauvais pour la vue humaine, en particulier lorsqu’ils sont joués pendant de longues périodes.

“On dit que jouer à des jeux vidéo aggrave vos yeux, mais nous avons inversé l’idée et travaillé sur le développement d’un jeu pour la santé oculaire”, a déclaré à Sankei News un responsable de la division New Business de Sendai Broadcasting.

Avec la popularité croissante des jeux vidéo mobiles, les chercheurs espèrent que des applications amusantes comme Meteor Blaster aideront à éviter les problèmes de santé majeurs.

