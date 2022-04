Biennale de Venise : Contre vents et marées, un artiste ukrainien et ses commissaires amènent “Fountain of Exhaustion” à Venise

Dans la soirée du 24 février, quelques heures seulement après que la Russie a lancé son attaque à grande échelle contre l’Ukraine, la conservatrice d’art Maria Lanko est montée dans sa voiture et a quitté son domicile à Kiev. Incertaine de son plan exact et avec un voyage potentiellement dangereux à venir, elle n’a emballé que quelques objets personnels dans sa malle ainsi que 78 entonnoirs en bronze appartenant à l’un des artistes vivants les plus importants du pays, Pavlo Makov. Sa mission était de les conduire hors du pays en lieu sûr.

L’été dernier, Makov, 63 ans, et son équipe de conservateurs – dont Lanko – avaient remporté une candidature pour représenter l’Ukraine à la Biennale de Venise, un événement international prestigieux connu sous le nom d'”Olympiques” du monde de l’art. Les entonnoirs étaient des éléments cruciaux de leur entrée proposée, une sculpture de fontaine d’eau appelée la «fontaine de l’épuisement».

L’œuvre a d’abord été conçue à Kharkiv, une ville du nord-est de l’Ukraine, où Makov a vécu et travaillé pendant plus de trois décennies. C’était au milieu des années 90 et le pays post-soviétique traversait encore une période de transition après que son peuple eut voté pour l’indépendance lors d’un référendum en 1991. La fontaine était censée être une métaphore de l’épuisement social et politique dont Makov a été témoin alors que son pays était aux prises avec les défis civiques et économiques de la reconstruction d’un État indépendant. Les pénuries d’eau constantes dans la ville l’ont également inspiré à voir le projet d’un point de vue écologique alors qu’il réfléchissait à l’idée que les ressources sont limitées.

Au fil des ans, “Fountain of Exhaustion” a pris de nombreuses formes, des croquis et des gravures aux dessins techniques et aux installations physiques. La version prévue pour Venise devait être la première fontaine entièrement fonctionnelle, avec les 78 entonnoirs montés de telle manière que le courant d’eau initial se divise encore et encore au fur et à mesure qu’il descend l’arrangement triangulaire, son débit s’affaiblissant jusqu’à ce qu’il atteigne le bas.

Regardez l’incroyable voyage effectué par l’équipe artistique ukrainienne pour se rendre à Venise Crédit: VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images

La semaine avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, Makov et son équipe ont effectué un test sur la fontaine nouvellement construite pour s’assurer que l’eau coulait correctement. Grâce à la conception et à l’assistance technique de Forma (ФОРМА), un cabinet d’architecture basé à Kiev, l’installation a fonctionné. L’équipe était ravie.

Peu de temps après, tout a changé. Alors que la menace d’un conflit s’était accumulée, laissant à l’équipe le temps d’envisager des plans d’urgence, l’attaque soudaine contre l’Ukraine a rendu impossible la possibilité de dévoiler l’installation à Venise, alors à moins de deux mois.

Le voyage de l’Ukraine à l’Italie

La sécurité personnelle était la priorité de l’équipe au début du conflit, alors qu’elle préparait des plans d’évasion et d’abri avec sa famille et ses amis. L’une des co-conservatrices de Lanko, Lizaveta German, était très enceinte et vivait dans un appartement à Kiev lorsque la guerre a commencé. À quelques jours de sa date d’accouchement lorsque les premiers missiles ont été lancés, German voulait rester dans la ville pour être proche de sa maternité. Mais alors que la situation empirait, elle et son mari ont pris la difficile décision de déménager vers l’ouest, dans la capitale culturelle de l’Ukraine, Lviv, une ville moins menacée dans l’immédiat. Là, elle a été rejointe par le troisième co-commissaire du projet, Borys Filonenko.

Lanko, quant à lui, conduisait toujours. Après six jours sur la route, les 78 entonnoirs entassés dans trois caisses, elle franchit la frontière roumaine. Plus tard, épuisée par le voyage presque constant, elle a fait une halte à Budapest, en Hongrie, avant de finalement se retrouver dans la capitale autrichienne, Vienne.

Pavlo Makov par une version de la “Fontaine d’épuisement” montée sur la maison d’Oleh Mitasov à Kharkiv (1996) Crédit: Avec l’aimable autorisation de Pavlo Makov

Là, elle a attendu Makov, qui travaillait sur son propre plan d’évacuation. Il était à Kharkiv lorsque la guerre a éclaté, rassemblant sa famille dans son appartement pendant les deux premiers jours. Mais la ville était sous un bombardement si violent qu’ils ont été contraints de rester dans un abri anti-aérien pendant près d’une semaine, et alors que la situation empirait, l’artiste a décidé de fuir, chassant de la ville avec sa mère de 92 ans, sa femme et ses deux autres femmes.

German a donné naissance à un petit garçon le 16 mars à Lviv. S’adressant à CNN dans un hôtel de la ville dix jours plus tard, elle a réfléchi au rôle de l’art en temps de crise extrême. “Je crois que l’art a ce potentiel symbolique de célébrer la vie des gens et de montrer que nous sommes toujours là, de montrer que l’Ukraine n’est pas seulement une victime de la guerre”, a-t-elle déclaré.

À ce moment-là, Lanko était arrivé en Italie. Elle a trouvé une société de production à Milan qui a accepté de recréer les parties de l’installation qu’elle avait laissées en Ukraine.

Soudain, il sembla que – contre toute attente – ils arriveraient à Venise. Il y avait également un sentiment croissant parmi les membres de l’équipe qu’ils devraient agir en tant qu’ambassadeurs de leur pays. Alors que leurs compatriotes ukrainiens combattaient la Russie sur les lignes de front, servaient dans les hôpitaux et assumaient des rôles de volontaires, Makov et son équipe commençaient à monter un autre type de défense contre l’invasion.

“L’art ukrainien a été éclipsé pendant très longtemps par la Russie”, a déclaré German, en tenant son bébé contre sa poitrine. “Le domaine culturel doit aussi être un champ de bataille, et nous devons nous battre.”

Des semaines plus tard, Lanko, Filonenko, Makov et German (avec son bébé) ont finalement été réunis à Venise pour terminer ensemble les derniers préparatifs.

Attention “payée par le sang”

S’exprimant lundi, deux jours avant le dévoilement à la presse du projet, Makov a déclaré qu’il ne se considérait pas comme un artiste mais plutôt comme un citoyen ukrainien dont le devoir est de représenter son pays.

“J’ai réalisé qu’il serait important que l’Ukraine soit représentée (à la Biennale).”

Nikita Kadan ‘Difficulties of Profanation II’ (2015-2022) avec “Max in the army” de Lesia Khomenko en arrière-plan Crédit: Pat Verbruggen/Avec l’aimable autorisation du Centre d’art Pinchuk et de la Fondation Victor Pinchuk

Avec un afflux d’intérêt des médias et du monde de l’art, la sculpture, autrefois une large réflexion sur la façon dont le monde s’est épuisé, avait pris un nouveau sens. Il était, par défaut, devenu une œuvre d'”art de guerre” – et être sous les projecteurs s’est avéré difficile pour l’équipe. “C’est un peu payé par le sang”, a déclaré Lanko.

“Nous accueillons toute l’attention parce que nous comprenons que nous sommes les” orateurs “en ce moment – les ambassadeurs de notre pays et de notre culture”, a-t-elle poursuivi, expliquant qu’elle espère que la conversation autour du pavillon pourra aborder davantage l’art ukrainien. en général.

Il s’avère que Makov n’était pas le seul artiste ukrainien dont le travail était exposé lors de la semaine d’ouverture de la Biennale de Venise. Une œuvre solitaire de feu Maria Prymachenko est subtilement accrochée près de l’entrée du pavillon principal, dans la zone Giardini du festival – un hommage discret à l’un des artistes les plus estimés du XXe siècle du pays, dont le nom a fait la une des journaux le mois dernier lorsqu’un musée contenant plus plus d’une douzaine de ses œuvres ont été attaquées par les forces russes. On craint que tout l’art n’ait pas été récupéré de l’incendie.

Un message du président

Plus loin, dans un bâtiment à environ 30 minutes à pied du site principal de la Biennale, se tient également une exposition d’œuvres réalisées par des artistes ukrainiens au cours des dernières semaines. C’est un rappel puissant des nombreuses personnes créatives qui ont été touchées par la guerre, et un autre exemple de la détermination et de la résilience des artistes ukrainiens.

Une version papier antérieure de “Fountain of Exhaustion” (1995) Crédit: Avec l’aimable autorisation de Pavlo Makov

L’une de ces artistes, Lesia Khomenko, présente une série de portraits à grande échelle intitulée “Max dans l’armée”, qu’elle a nommé d’après l’un de ses sujets : son mari, Max, qui a rejoint la résistance militaire. Une autre œuvre, “Difficulties of Profanation II” de Nikkita Kadan, voit de gros éclats d’obus et des gravats – collectés dans le Donbass en 2015 lors de la dernière attaque russe contre l’Ukraine, puis à Kiev en 2022 – suspendus à un cadre.

S’exprimant par vidéo lors de l’inauguration de l’exposition, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré : « L’art peut dire au monde des choses qui ne peuvent être partagées autrement », tout en exhortant le public à soutenir son pays avec l’art, les mots et leur « influence ».

Le commissaire de l’exposition, Björn Geldhof, a orchestré le spectacle en seulement quatre semaines. Lors d’une visite de l’espace, il a déclaré : “Créer en temps de guerre n’est pas facile. Mais c’est l’une des choses que nous voulions faire, c’est montrer l’incroyable résilience des artistes contemporains ukrainiens.”

Cette force de caractère s’est manifestée au pavillon de l’Ukraine le jour de son ouverture. Une conférence de presse pour marquer le dévoilement a commencé par un moment de silence pour le peuple ukrainien. Et tandis que les médias et les visiteurs continuaient à suggérer que l’équipe derrière l’installation était des héros, Makov et ses conservateurs ont balayé les platitudes en rappelant aux gens que les vrais héros sont ceux sur le champ de bataille, dans les hôpitaux et dans les zones assiégées.

Pavlo Makov et son équipe curatoriale (Lizaveta German, Maria Lanko et Borys Filonenko) aux côtés de Kateryna Chueva, vice-ministre de la Culture et de la Politique d’information de l’Ukraine et Ilya Zabolotnyi, responsable de l’Ukrainian Emergency Art Fund Crédit: Avec l’aimable autorisation du pavillon de l’Ukraine, Biennale de Venise 2022

L’équipe a également été mesurée dans son évaluation de la capacité de l’art à mettre fin aux conflits. “Je dis toujours que l’art est plus un diagnostic qu’un médicament”, a déclaré Makov. “Je ne suis pas tout à fait sûr que cela puisse sauver le monde, vous savez? Mais cela peut aider à sauver le monde.”

S’exprimant des semaines auparavant, Lanko avait exprimé des opinions similaires : “L’art n’arrêtera pas la guerre maintenant, mais il pourrait arrêter la suivante”, a-t-elle déclaré.

Pour German, la “fontaine de l’épuisement” n’est pas un symbole d’optimisme, mais elle pense que le fait qu’ils l’aient amenée à Venise “donne de l’espoir” et montre que l’Ukraine est capable d’aller de l’avant dans les moments les plus sombres.

“Même si la guerre est toujours là, nous sommes capables de construire notre avenir.”