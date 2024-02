Biennale de Venise 2024 Italie Artiste Adriano Pedrosa

L’art reviendra sur le devant de la scène lors de la prochaine Biennale de Venise en avril. L’événement de cette année, qui en est à sa 60e édition, sera sans doute l’un des plus mémorables à ce jour pour plusieurs raisons. D’un côté, les projecteurs seront mis sur les artistes autochtones qui représenteront les principaux pavillons – de Jeffrey Gibson (États-Unis) et Glicéria Tupinambá (Brésil) à l’annonce récente selon laquelle Eddie Martinez créera des œuvres pour la petite nation de Saint-Marin.

Alternativement, les inquiétudes concernant la censure continuent de croître à la fois pour la Biennale, ainsi que dans le monde de l’art au sens large, concernant les artistes et les musées soutenant la Palestine qui réclamer qu’ils sont censurés pour avoir montré leur soutien à la Palestine au milieu de la guerre en cours entre Israël et le Hamas.

Plus tôt ce matin, Adriano Pedrosa, le commissaire de la Biennale (et le premier choisi en Amérique du Sud), a annoncé la liste des 331 artistes qui exposeront plus tard ce printemps. Intitulée « Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere », l’édition 2024 dépasse l’itération 2022 de plus de 100 artistes parmi des figures émergentes, établies et légendaires, parmi lesquelles Wifredo Lam, Hito Steyerl, Bárbara Sánchez-Kane et beaucoup plus.

« Dans ce panorama, l’expression « Étrangers partout » a plusieurs significations », a déclaré Pedrosa lors de la conférence. « Tout d’abord, où que vous alliez et où que vous soyez, vous rencontrerez toujours des étrangers. Ils-nous-sont partout. Deuxièmement, peu importe où vous vous trouvez, vous êtes toujours véritablement et au plus profond de vous-même, un étranger. … Pourtant, on peut aussi considérer l’expression comme une devise, un slogan, un appel à l’action, un cri d’excitation, de joie ou de peur : « Les étrangers partout ».

Le Biennale de Venise débutera du 20 avril au 24 novembre 2024. Consultez la liste complète des artistes exposants ci-dessous.