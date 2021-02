Eric Bieniemy est devenu la célébrité de la cause en ce qui concerne les assistants des minorités qui se sont vu refuser la possibilité de devenir entraîneurs en chef de la NFL.

Trois ans en tant que coordinateur de l’une des ligues les plus prolifiques des délits à Kansas City a conduit à plusieurs entretiens pour Bieniemy mais aucune promotion.

Alors que Bieniemy se prépare pour sa deuxième apparition consécutive au Super Bowl avec les Chiefs, de nombreux étrangers soulignent l’échec des équipes à l’embaucher comme emblématique d’un problème majeur pour une ligue qui prêche la diversité mais qui n’a que trois entraîneurs en chef noirs parmi les 32 franchises.

Je n’ai pas demandé à être l’affiche de cette situation particulière que j’ai vécue, a déclaré Bieniemy mardi. À la fin de la journée, la seule chose que vous voulez faire est d’être reconnu avec toutes les choses que vous avez accomplies, et pour une raison quelconque qui ne s’est pas produite. C’est OK, parce que la seule chose que je sais quoi faire est de simplement retourner travailler et continuer à couper du bois.

Bieniemy a accompli beaucoup de choses depuis qu’il a pris la relève en tant que coordinateur à Kansas City pour la première saison de Patrick Mahomes en tant que titulaire en 2018. Ses deux prédécesseurs en ont fait des promotions, Doug Pederson a été embauché par Philadelphie en 2016 et Matt Nagy a obtenu le poste d’entraîneur-chef à Chicago deux ans plus tard.

Bieniemy attend toujours une offre malgré la coordination d’une attaque qui mène la NFL au score (31 points par match), verges (406,9 par match) et verges par jeu (6,45) sur ses trois ans.

Je ne comprends pas tout, je ne suis pas propriétaire, je ne participe pas à ces réunions pour interviewer les entraîneurs-chefs, a déclaré l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid. Quiconque l’aura à chaque fois qu’il l’aura, aura beaucoup de chance.

Alors que certains attribuent tout le mérite du succès de Kansas City à Mahomes et à Reid, le quart-arrière et l’entraîneur-chef parlent du rôle important que Bieniemy a joué dans le succès des équipes.

Mahomes n’avait commencé qu’un seul match avant que Bieniemy ne prenne le contrôle de l’offensive et a déclaré qu’il savait à peine lire les défenses à l’époque. Il s’est appuyé sur Bieniemy, en particulier pour déterminer les protections qui permettent à Mahomes de faire autant de gros jeux.

Il me donne tous les outils nécessaires pour que je sache exactement quoi faire, même si j’obtiens un regard non repéré ou un blitz non repéré, a déclaré Mahomes. Il m’aide à être à l’aise dans la poche. Cela vient tout droit de lui et de son étude cinématographique de la défense de l’adversaire.

Bieniemy a interviewé pour six des sept ouvertures cette intersaison, obtenant l’opportunité avec les Jets, Atlanta, les Chargers, Detroit, Philadelphie et Houston, tandis que Jacksonville semblait focalisé sur Urban Meyer.

Deux de ces emplois sont allés aux minorités, les Texans embauchant David Culley, qui est noir, et les Jets choisissent Robert Saleh, qui est d’origine arabe. Bieniemy n’en a eu aucun.

Il s’agit toujours de trouver le bon travail, a-t-il déclaré. Vous devez comprendre, parfois le travail et la personne doivent se connecter. Il doit y avoir une connexion. La seule chose que je puisse faire est d’être mon moi le plus authentique. C’est qui je suis. Je ne peux être que moi. Une équipe doit me vouloir. En plus de cela, il doit y avoir une sorte de collaboration et s’assurer que la chimie convient. Donc, pour une raison quelconque, cette chimie n’a pas été un ajustement. Cela n’a pas été l’occasion de se connecter. Mais ça va.

Bieniemy a déclaré que son objectif cette semaine était de déterminer comment gérer les paquets de pression de Tampa Bays et de mettre ses joueurs dans la meilleure position possible pour répéter en tant que champions.

Une fois qu’il s’est remis du match, il a dit que l’enfer prend du temps pour obtenir des commentaires sur les raisons pour lesquelles les équipes avec lesquelles il a interviewé ne l’ont pas embauché et s’efforcent de devenir un entraîneur encore meilleur afin qu’il soit mieux préparé lorsque cette opportunité se présente.

Il n’y a pas de temps pour ça cette semaine.

Je ne peux pas m’asseoir ici et vivre dans la pitié, dit-il. Parce que quand tout est dit et fait, j’ai une responsabilité envers les Chiefs de Kansas City. J’ai la responsabilité d’entraîner Reid. J’ai la responsabilité envers tout ce personnel d’entraîneurs offensifs et nos joueurs de m’assurer qu’ils étaient mentalement et physiquement prêts à partir le jour du match. C’est qui je suis et c’est comme ça que je fonctionne.

Bieniemy n’est pas le seul en ce qui concerne les coordinateurs minoritaires du Super Bowl qui n’ont pas reçu d’offre de coaching en chef cette intersaison. Les trois coordinateurs de Tampa Bays sont tous noirs: Byron Leftwich (attaque), Todd Bowles (défense) et Keith Armstrong (équipes spéciales).

Pourquoi devons-nous continuer à parler de la couleur de ces coordinateurs particuliers alors qu’en réalité, ils ne sont rien d’autre que de bons entraîneurs de balle à l’ancienne qui ont fait un excellent travail en étant des leaders d’hommes qui savent évidemment exactement ce qu’ils font mais qui ont eu une opportunité de le faire par l’entraîneur-chef pour lequel ils travaillent et leurs organisations, a déclaré Bieniemy. Cela montre simplement que les bons entraîneurs de cette ligue et bien d’autres doivent avoir ces mêmes opportunités et avoir les mêmes fenêtres pour passer.

