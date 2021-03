Un festival célébré joyeusement dans toute l’Inde, Holi est un jour de couleurs, où des gens de tous âges et de toutes ethnies s’amusent à se tremper dans des teintures et de l’eau colorée. Le festival Holi est basé sur l’une des légendes célèbres du meurtre de la démone diabolique Holika. Une autre des légendes célèbres est celle du Seigneur Krishna qui se plaint à la mère Yashodha du fait que Radha est plus juste que lui. Mère Yashodha suggère que Krishna devrait colorer Radha, dans la couleur de son choix. On dit que le malicieux Krishna a ensuite coloré sa bien-aimée d’une teinte de couleurs. Une tradition que nous suivons ainsi.

Associé à la couleur blanche, Holi symbolise la fin d’une phase et le début d’un nouveau lendemain. A l’approche de Holi, nous célébrons le retour des couleurs sur les arbres, dans les couchers de soleil, l’arrivée du printemps, la fin de l’hiver. Holi insiste sur la nécessité de se débarrasser des hivers impassibles, des longues nuits, de la peau sèche et des cheveux ternes. Fait intéressant, le rituel et les coutumes traditionnels de Holi constituent la thérapie de rajeunissement du corps parfaite.

Les couleurs et l’esprit

Les couleurs, comme nous le savons tous, sont vitales pour un corps sain. Tout en étant immergé dans les couleurs vibrantes de Holi, notre esprit et notre corps éprouvent des myriades d’avantages. Les couleurs vives comme le rouge ont tendance à stimuler le rythme cardiaque et la respiration. Des couleurs comme le jaune et le bleu n’apportent pas seulement un effet apaisant sur nos sens, mais nous entourent également d’un sentiment de joie et de bonheur.

Avantages de Holika Dhahan

Holi, comme beaucoup d’autres festivals, tombe à l’aube des hivers et du printemps. Cette saison nous expose également à un certain nombre de bactéries et de pollution dans l’air qui nous entoure. La période de mutation de l’hiver et du printemps induit la croissance de bactéries dans l’atmosphère ainsi que dans le corps.D’où la combustion de Holika, la veille de Holi, où de nombreuses allume un feu de joie qui symbolise la combustion du mal, suit la tradition de la marche autour du feu désodorisant notre environnement et nettoyant le corps des bactéries.

Couleurs naturelles et organiques

Traditionnellement, les couleurs Holi étaient créées avec des ingrédients naturellement utiles comme des fleurs d’hibiscus, des feuilles de henné, du kesar, du bois de santal et plus encore. Ces couleurs naturelles ne sont pas seulement bonnes pour votre peau, vos cheveux et vos yeux, mais nettoient et nettoient même la peau morte. De tels ingrédients sont utilisés dans l’Ayurveda pour rajeunir le corps et lui donner un éclat sain. La couleur rouge est énergisante et stimule les fonctions cardiaques et la respiration. Le jaune a un effet apaisant sur les organes en particulier les intestins et le bleu a un effet calmant et tranquillisant sur notre corps et nos sens.

Boissons fraîches et énergisantes

Réveillez-vous de notre sommeil hivernal effrayant, notre corps a besoin de plus qu’une simple douche froide. Les boissons Holi renommées comme Thandai et Kaanji agissent comme d’excellents liquides de refroidissement et sont une excellente source d’anti-oxydants. Thandai, composé d’une délicieuse saveur de lait, a les bienfaits des amandes, des graines de pastèque, des graines de fenouil et des pétales de rose. Alors que le Kaanji, une boisson traditionnelle du nord de l’Inde, est fermenté et regorge de nutriments et de fibres riches.

Le festival de Holi favorise également une bonne santé dans les régions du sud de l’Inde. Le matin après l’incendie de Holika, les gens ont mis de la cendre (Vibhuti) sur leur front. Parallèlement à cela, ils mélangent également Chandan (pâte de bois de santal) avec les feuilles et les fleurs du manguier et le consomment.