Vous vous sentez faible en énergie? Pourquoi n’essayez-vous pas d’avoir de l’eau-de-vie et de voir votre fatigue s’envoler. Oui, le jaggery étant un glucide complexe, fournit instantanément au corps une énergie qui dure longtemps. Donc, si vous cherchez des moyens de rester en forme en utilisant la méthode naturelle à base de plantes, posez la main sur des cubes de jaggery – qui sont recommandés depuis l’époque des pratiques ayurvédiques et au-delà. Fabriqués à partir de jus de canne à sucre brut concentré, certains à partir de palmier dattier ou de sève de noix de coco, le gur ou le bellam sont un édulcorant préféré et très bénéfique qui peut être dégusté à la place du sucre raffiné.

En plus de ce booster d’énergie instantané, le jaggery dans l’eau chaude a de grands avantages médicinaux et peut faire des merveilles pour votre santé. Lisez à l’avance, pour en savoir plus.

1. Améliore le métabolisme et l’immunité:

Jaggery est une excellente source de magnésium, de vitamine B1, B6, C; et regorge d’antioxydants et de minéraux tels que le zinc, le sélénium. Par conséquent, si vous avez ce gur riche en nutriments dans de l’eau chaude le matin ou avant d’aller vous coucher, assurez-vous d’obtenir une bonne dose de stimulant immunitaire et un taux de métabolisme amélioré.

2. Aide à perdre du poids:

Avez-vous déjà entendu parler de sucré et de perdre du poids? Eh bien, il est en effet un fait que vous pouvez avoir du sucré mais sous forme de jaggery dans de l’eau tiède et vous assurer que votre programme de perte de poids est sur la bonne voie. L’un des nombreux avantages du jaggery est qu’il est riche en potassium, il aide à maintenir l’équilibre électrolytique dans le corps. Ainsi, la rétention d’eau est réduite et vous perdez ces kilos en trop. Parallèlement, le jaggery nourrit vos muscles de construction.

3. Nettoyant pour le corps:

Jaggery a des propriétés qui aident à nettoyer le corps. Il détoxifie naturellement le corps, purifie le sang, nettoie le foie. Si vous consommez régulièrement du jaggery dans de l’eau chaude en quantités limitées, votre peau obtiendra cet éclat dont elle a tant besoin, le corps restera efficacement en bonne santé, exempt de maladies, car les toxines nocives seront éliminées du corps.

4. Traite l’anémie:

Si votre taux d’hémoglobine est faible, depuis l’Antiquité, la prise de jiggery était souvent suggérée. Il est enrichi en fer et en acide folique qui garantissent le bon maintien du nombre de globules rouges dans le corps. Qu’il s’agisse d’une femme enceinte ou d’une personne anémique – avoir gur dans l’eau chaude augmente le taux d’hémoglobine dans le corps.

5. Soulage les douleurs articulaires et contrôle la pression artérielle:

Jaggery est connu pour renforcer les os, soulager les douleurs articulaires, soigner les affections osseuses telles que l’arthrite et apaiser le corps. En outre, en raison de la teneur élevée en potassium et en sodium, le jaggery dans l’eau chaude aide à équilibrer la pression artérielle dans le corps.