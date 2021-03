La Journée mondiale du sommeil a été organisée pour la première fois en 2008 par la World Sleep Society. Ils visent à sensibiliser au sommeil et à son association avec la santé ainsi qu’à son importance sociale. Le thème de l’événement de cette année est «Sommeil régulier, avenir en santé». Pour célébrer l’occasion, nous partageons ci-dessous, quelques-uns des bienfaits du sommeil pour la santé.

1. Prévient les maladies gravesLes humains ont l’habitude de travailler toute la journée et de dormir la nuit. La plupart des fonctions de notre corps ralentissent pour récupérer de l’énergie pour le lendemain. Si ce processus est perturbé en restant éveillé la nuit, cela peut entraîner de nombreux problèmes de santé, notamment des troubles cognitifs, des troubles cardiovasculaires, endocriniens et métaboliques, des problèmes gastro-intestinaux et un cancer colorectal, entre autres.

2. Gestion du poidsUne bonne quantité de sommeil par jour aide à maintenir un poids corporel sain. Une bonne nuit de sommeil maintient notre faim en échec jusqu’au lendemain matin. Ceux qui restent éveillés la nuit ont tendance à manger plus, ce qui peut entraîner des problèmes de santé liés à l’obésité. La perte de sommeil entrave également la tolérance au glucose et la sensibilité à l’insuline.

3. Aide à déstresserLa plupart d’entre nous travaillent de longues heures et sont stressés après des horaires de travail chargés pendant la journée. Le sommeil aide à détendre nos cerveaux et nos muscles surchargés de travail. Le sommeil rétablit les rythmes naturels et la fréquence cardiaque du corps et optimise toutes les fonctions corporelles. Cela contribue à apporter plus de concentration et de clarté à notre travail le lendemain.

4. Empêche les accidentsCeux qui travaillent toute la journée et la nuit étirent les capacités de leurs organes vitaux à la limite. Le stress qui en découle est dangereux. La tête est lourde et embuée en raison de l’insomnie et peut provoquer des accidents mortels sur les routes en raison du manque d’énergie du corps.

5. Empathie socialeRester éveillé la nuit n’est pas seulement nocif pour l’individu; il peut également avoir un impact sur le sommeil des membres de la famille, des voisins et des animaux domestiques, le cas échéant.