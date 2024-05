Bienfaits du brocoli pour la santé : faits nutritionnels et recettes

Avec ses fleurons arborescents et sa teinte verte vibrante, le brocoli est non seulement attrayant visuellement, mais aussi un joyau nutritionnel. En tant que membre de la famille des Brassicacées, aux côtés du chou-fleur, du chou frisé, du chou et du chou de Bruxelles, il fait partie d’une tribu de légumes réputée pour ses nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé. Comme ses parents, le brocoli regorge de plusieurs nutriments essentiels, notamment les vitamines C, K, l’acide folique et les fibres.

Bien que ce soit un goût acquis pour certains, il est souvent apprécié dans diverses créations culinaires, des sautés et salades aux soupes et ragoûts. Que vous soyez amateur de brocoli ou sceptique, ce légume vert riche en nutriments et polyvalent mérite certainement une place dans votre menu hebdomadaire. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment une consommation régulière de brocoli peut être bénéfique pour votre santé et votre bien-être en général.

Bienfaits du brocoli pour la santé

Peut réduire votre risque de cancer

Le brocoli regorge de composés végétaux puissants qui peuvent conférer des bienfaits anticancéreux. Lorsque les légumes crucifères comme le brocoli sont hachés ou mâchés, ils libèrent un composé phytochimique appelé sulforaphane, bien connu pour ses capacités à lutter contre le cancer, explique Rhyan Geiger, RDla diététiste végétalienne de Phoenix. Remarquablement, cette substance puissante a été associée à une réduction du risque de divers cancers, notamment les cancers du sein, de la prostate, de la peau, du côlon, de la vessie et de la bouche. La recherche a révélé le rôle du sulforaphane dans le soutien des voies de détoxification, en aidant à éliminer les produits chimiques cancérigènes et à inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Par conséquent, consommer régulièrement du brocoli riche en sulforaphane peut être un moyen proactif de vous protéger contre le développement du cancer.

Peut réduire votre risque de maladie cardiaque

Les maladies cardiaques constituent la principale cause de décès aux États-Unis, touchant des personnes de diverses origines raciales et ethniques. Geiger note que l’incorporation de plus de légumes dans votre alimentation, comme le brocoli, peut atténuer le risque de maladie cardiovasculaire. Gorgé de fibres, d’antioxydants et de composés anti-inflammatoires, il a été démontré que le brocoli aide à réduire le taux de cholestérol, à améliorer la tension artérielle et à soutenir la fonction cardiaque. En fait, une étude du Journal de l’American Heart Association a découvert que la consommation de plus de légumes crucifères, y compris le brocoli, est associée à un risque plus faible d’athérosclérose ou d’accumulation de plaque dans les artères, explique Geiger.

Peut soutenir votre système immunitaire

Le brocoli offre une riche source de vitamines et d’antioxydants pour aider à renforcer les défenses de votre système immunitaire contre les germes et les substances nocives. Plus particulièrement, une tasse de brocoli haché contient 90 % de la valeur quotidienne (VQ) de vitamine C, fournissant plus de ce nutriment immunitaire qu’une orange de taille moyenne. De plus, des recherches ont montré que le sulforaphane contenu dans le brocoli active les enzymes antioxydantes et réduit les molécules inflammatoires, ce qui aide à combattre les infections bactériennes et virales.

Peut améliorer votre santé osseuse

La consommation régulière de brocoli est excellente pour la santé des os, grâce à sa riche teneur en vitamines et minéraux. Une demi-tasse de brocoli cuit contient 92 % de la valeur quotidienne de la vitamine K, qui joue un rôle central dans l’activation des protéines impliquées dans la minéralisation osseuse. De plus, Grieger souligne que le lait n’est pas la seule source de calcium. Étonnamment, le brocoli cru offre environ 43 milligrammes (3 % de la VQ) de calcium par tasse, fournissant un petit mais bénéfique apport de ce minéral qui renforce les os.

Peut soutenir votre santé intestinale

Le brocoli est une bonne source de fibres prébiotiques, qui nourrissent les bactéries bénéfiques de votre intestin et aident à protéger votre muqueuse intestinale. Plus précisément, le brocoli favorise un équilibre sain des bactéries intestinales en améliorant le rapport entre les Bacteroidetes et les Firmicutes, les deux principaux groupes de bactéries qui habitent votre intestin. Les fibres alimentaires contenues dans le brocoli favorisent également la régularité des selles, aidant ainsi à prévenir la constipation, ajoute Gieger. Par conséquent, incorporer du brocoli à vos repas hebdomadaires est un excellent moyen de soutenir votre santé digestive.

Peut améliorer la santé de votre peau

En tant que plus grand organe, la peau protège l’ensemble du corps des dangers environnementaux nocifs. L’un de ces dangers est le rayonnement ultraviolet (UV) prolongé, qui peut entraîner des dommages à l’ADN, un vieillissement prématuré de la peau et même un cancer de la peau.

Bien que les écrans solaires topiques et les vêtements de protection solaire soient des mesures externes importantes pour protéger votre peau, une alimentation riche en aliments riches en antioxydants peut également offrir une protection contre les UV. Le brocoli, en particulier, contient du sulforaphane, de la lutéine, du kaempférol et de la quercétine, qui sont des composés végétaux qui atténuent les effets négatifs des rayons UV. Par conséquent, manger régulièrement du brocoli peut aider à protéger la peau de l’intérieur.

Peut réduire l’inflammation dans votre corps

L’inflammation chronique est impliquée dans l’apparition et la progression de nombreuses maladies chroniques. Ainsi, l’incorporation d’aliments anti-inflammatoires comme le brocoli peut contribuer à réduire le risque de développement de maladies. Le sulforaphane est l’un des principaux composés du brocoli qui présente de fortes propriétés anti-inflammatoires. Des études montrent qu’il peut aider à réduire la libération de cytokines pro-inflammatoires, qui sont des protéines qui déclenchent et régulent l’inflammation dans le corps).

Valeur nutritive du brocoli

Comme mentionné ci-dessus, le brocoli est une excellente source de vitamine C, de vitamine K, de folate et de sulforaphane. Ce légume crucifère contient également des traces de calcium et de potassium. Une tasse (91 grammes) de brocoli cru haché fournit :

Calories : 31

31 Glucides totaux : 6g

6g Fibre alimentaire: 2g

2g Sucres totaux : 2g

2g Protéine: 3g

3g Graisse totale : 0g

: 0g Gras saturé: 0 g

0 g Sodium: 30 mg

30 mg Vitamine C: 81 mg (90% de la VQ)

81 mg (90% de la VQ) Vitamine K : 93 µg (78 % de la valeur quotidienne)

93 µg (78 % de la valeur quotidienne) Vitamine A : 28 µg (3% de la VQ)

28 µg (3% de la VQ) Folate : 57 µg (14 % de la VQ)

57 µg (14 % de la VQ) Calcium: 43 mg (3% VQ)

43 mg (3% VQ) Potassium: 288 mg (6% de la VQ) *Les sucres contenus dans le brocoli sont naturels.

Inconvénients potentiels et précautions

Pour la plupart des gens, le brocoli est un complément sûr à une alimentation bien équilibrée, provoquant rarement des effets secondaires ou des réactions indésirables importants. Cependant, le brocoli contient de grandes quantités de vitamine K, qui peut interagir avec des médicaments anticoagulants comme la warfarine. Pour cette raison, il est important que les personnes prenant des anticoagulants consomment chaque jour la même quantité de vitamine K provenant d’aliments et de suppléments. Cette cohérence est cruciale car les changements dans l’apport en vitamine K peuvent altérer l’efficacité du médicament. Cependant, il existe de nouveaux médicaments anticoagulants qui peuvent ne pas interagir avec la vitamine K. Par conséquent, vous devez toujours en parler à votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire. De plus, certaines personnes peuvent ressentir des symptômes digestifs lors de la consommation de légumes crucifères, tels que des gaz et une distension abdominale.

Meilleures façons de savourer le brocoli

Le goût particulièrement amer mais sucré du brocoli en fait un légume idéal à inclure dans une grande variété de plats. Vous trouverez ci-dessous plusieurs façons de préparer le brocoli pour tirer le meilleur parti de sa délicieuse saveur.

Vapeur

Placez votre brocoli dans un cuiseur vapeur pour un plat d’accompagnement brillant et tendre qui se marie à merveille avec n’importe quel repas. Mais veillez à ne pas trop le cuire, sinon vous vous retrouverez avec des fleurons pâteux. Au lieu de cela, Geiger recommande de cuire légèrement votre brocoli à la vapeur pendant 5 minutes pour conserver sa texture et sa valeur nutritionnelle. Essayez notre brocoli avec sauce crémeuse au parmesan la prochaine fois que vous aurez besoin d’un légume rapide et savoureux à ajouter à votre déjeuner ou votre dîner.

Blanchir

Cette méthode éprouvée consistant à plonger brièvement vos fleurons dans de l’eau bouillante puis à les refroidir dans un bain de glace donne au brocoli une couleur verte éclatante et une texture croustillante. Besoin d’inspiration pour des recettes ? Le brocoli blanchi a un goût incroyable dans notre salade de pâtes au brocoli et aux tomates séchées au soleil.

Faire sauter

Versez une cuillère à soupe d’huile dans une poêle, ajoutez une portion de brocoli et ajoutez vos assaisonnements préférés pour créer un savoureux plat d’accompagnement sauté. Ou préparez notre brocoli et chou frisé sautés avec du beurre d’ail grillé pour un délicieux mélange de légumes débordant de saveur.

Rôti

Si vous voulez faire passer votre brocoli au niveau supérieur, le rôtir est la voie à suivre. Cette méthode de cuisson caramélise les bords des fleurons, créant une profondeur de saveur et ajoutant un croquant satisfaisant qui impressionnera même les mangeurs les plus exigeants. Préchauffez votre four et glissez-y un plateau de nos brocolis rôtis au balsamique et au parmesan pour accompagner votre plat principal.

Brut

Lors des journées chargées où vous ne trouvez pas le temps de cuisiner suffisamment de légumes, vous pouvez toujours déguster une portion de brocoli cru. Tout ce que vous avez à faire est de prendre un couteau et de couper les fleurons pour les ajouter à notre très appréciée salade de brocoli aux canneberges et aux amandes.



L’essentiel

Lorsque vous consommez régulièrement du brocoli, vous fournissez à votre corps une multitude de vitamines, de minéraux et de composés végétaux essentiels qui peuvent améliorer divers aspects de votre santé. Que vous cherchiez à soutenir la santé de votre cœur, de votre système immunitaire, de vos os, de vos intestins ou de votre peau, le brocoli est un excellent légume à conserver en rotation tout au long de la semaine. Cela peut même aider à combattre le cancer et l’inflammation. Grâce à ses bienfaits remarquables pour la santé et à sa polyvalence culinaire, le brocoli mérite véritablement sa place comme élément de base d’une alimentation équilibrée.