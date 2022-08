Bienfaits de la vitamine B6 pour la santé : peut-elle réduire les symptômes de la dépression ?

Une tasse de pois chiches en conserve, par exemple, fournit 1,1 milligramme de vitamine B6, tandis que trois onces de poitrine de poulet rôtie fournissent 0,5 milligramme.

La plupart des compléments alimentaires ont également tendance à contenir plus que ce dont vous avez besoin en une journée – pour certains compléments B6 sur le marché, par exemple, cela peut être environ 20 à 200 fois plus. Prendre des doses aussi élevées de suppléments de B6 ne causera probablement aucun effet secondaire négatif à court terme, a déclaré le Dr Tucker, mais les National Institutes of Health recommandent aux adultes de ne pas en prendre plus de 100 milligrammes par jour. Prendre beaucoup plus que cela, environ 1 000 milligrammes ou plus chaque jour pendant de longues périodes, pourrait provoquer une faiblesse, un engourdissement et des douleurs dans les mains et les pieds ; perte de contrôle musculaire; et des nausées, bien que la plupart des symptômes disparaissent une fois que vous arrêtez de prendre des doses aussi élevées.

Les experts disent que si vous craignez de ne pas consommer suffisamment de vitamine B6 dans votre alimentation, demandez à votre médecin de faire un test sanguin. Si vous êtes limite ou légèrement déficient, vous pouvez n’avoir que des symptômes mineurs, voire aucun, et aucune complication. Mais si la carence devient grave ou prolongée, cela pourrait entraîner des conditions plus graves, telles que l’anémie microcytaire, la dépression, la confusion, la fatigue et une immunité affaiblie, qui peuvent disparaître après le rétablissement des niveaux de vitamine B6.

Certains médicaments ou habitudes de vie peuvent également contribuer à une carence en vitamine B6. “La metformine, un médicament contre le diabète, certains médicaments contre l’hypertension, certainement l’alcool, ont tendance à entraîner une perte de B6 dans le corps, de sorte que vous finissez par conserver moins de B6 que nécessaire”, a déclaré le Dr Tucker. Les gros buveurs, les fumeurs et ceux qui prennent certains médicaments devraient être beaucoup plus attentifs à leur taux de vitamine B6, a-t-elle ajouté. Les personnes atteintes de syndromes rénaux ou de malabsorption comme l’insuffisance rénale chronique, la maladie coeliaque, la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn peuvent également être sujettes à une carence en vitamine B6.

Gardez à l’esprit que ceux qui manquent de B6 ont également tendance à manquer d’autres vitamines B, a déclaré le Dr Tucker, donc si vous avez besoin de compléter votre alimentation, vous serez peut-être mieux servi en prenant un supplément de complexe B, qui contient généralement les huit vitamines B en une seule dose.

Mais si vous n’êtes pas déficient, a ajouté le Dr Tucker, vous n’avez probablement pas besoin de prendre un supplément.

“Je soutiendrais toujours une approche axée sur la nourriture”, a convenu Mme Eastwood. “Si vous vous sentez peut-être plus fatigué, que vous ne vous sentez pas tout à fait vous-même et que vous savez que vous ne mangez peut-être pas beaucoup d’aliments contenant du B6”, cela pourrait indiquer que vous devez vous tourner vers plus de B6- aliments riches.