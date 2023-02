Bien sûr, vous pouvez maintenant acheter du sable de retraite Tom Brady sur eBay

Ce n’est que lorsque Tom Brady a perdu sa bataille contre le temps que nous savions même que le sable de la retraite serait une chose.

Tu ferais mieux d’aller à ta banque de sang locale, tapoter la veine et dépenser tout l’argent que tu n’as pas sur du Tom Brady sable de retraite avant de rater une opportunité de gagner de l’argent qui changera votre vie !

Après avoir perdu tout votre argent pas si durement gagné au profit de SBF chez FTX, vous êtes toujours un aspirant complet et total pour Brady. Je veux dire, il est The GOAT après tout. Après avoir perdu consécutivement contre les Falcons d’Atlanta et les Cowboys de Dallas, Brady a failli le perdre en nous disant mercredi qu’il avait fini de jouer au football et qu’il remplacerait Greg Olsen dans le stand de diffusion n ° 1 de FOX avec Kevin Burkhardt.

Dans une tournure des événements choquante, les sables du temps de Tampa de Brady sont vendus aux enchères sur eBay.

Qui savait qu’un pot Mason était tout ce dont quelqu’un aurait besoin pour prendre plus d’argent à des individus tristes ?

D’un Sandman à l’autre, votre argent est mieux dépensé sur une cassette Metallica ou une copie Blu-ray de Jack et Jill que vous ne dépensez de l’argent froid et sonnant pour le triste message de Brady dans une bouteille.

Envoi d’un SOS à la ventouse qui achète ça. Appelle la police parce que ce mec s’est fait cambrioler !

Les gens ont acheté des pierres pour animaux de compagnie, alors ils achèteront certainement du sable de retraite Tom Brady

Bien qu’il y ait un jour plus de réglementation sur le sable de retraite de Brady en tant que marchandise achetée et vendue à la Bourse de New York que les premières vagues de crypto, PT Barnum roule dans sa tombe en riant de tous les imbéciles qui veulent réellement payer pour une journée à la plage. La seule façon pour que cela s’améliore si cela nécessite que les numéros de sécurité sociale trouvent des dollars de sable !

Au diable les doctorats, les MBA et les BA. Il s’agit ici de GED, qui signifie Git Er Done !!! Pas depuis que vous avez réservé un vol pour Disney World ou obéi à votre TicketMaster vous, Swiftie, vous, n’avez-vous pas été aussi déterminé à obtenir ce qui vous revient de droit. Qui doit payer son hypothèque alors que vous pouvez utiliser le sable de retraite Brady comme garantie ? La banque prendra votre maison et votre pot Mason de sable.

Jamais auparavant vous n’aviez discuté avec votre conjoint de l’importance de vendre un de vos reins au marché noir. Pour citer Foo Fighters, c’est dans des moments comme ceux-ci que vous réapprenez à vivre. On ne vit qu’une fois. Hashtag béni avec YOLO swag dégoulinant du wazoo, vous obtenez du sable de retraite Brady uniquement pour qu’il se répande sur votre allée avec le reste du sable… parce que vous vivez en Floride.

La meilleure façon de rendre hommage à The GOAT est de faire un pèlerinage à la plage et de faire une offrande.