Bien sûr, Marvel prépare une campagne de récompenses pour Deadpool et Wolverine

Cela peut ressembler à une blague que Deadpool lancerait au milieu d’une séquence d’action, mais c’est absolument vrai. Deadpool et Wolverine est en quête d’une partie de l’or des Oscars. Et des Golden Globes. Et de tout ce qu’il peut encore dénicher de brillant et de brillant.

Variété rapporte que Marvel Studios se prépare à lancer une campagne de récompenses pour son énorme succès classé R, avec un œil particulier sur les catégories de comédie aux Golden Globes. C’est parce que l’original Dead Pool a obtenu deux nominations aux Golden Globes dans ces catégories, une pour le meilleur film (comédie musicale ou comédie) et une pour Ryan Reynolds comme meilleur acteur. On verra si ce film peut ou non faire de même. Mais, pour espérer que l’amour se répande, le studio a décidé de placer Hugh Jackman dans la catégorie des seconds rôles, ce qui éviterait tout partage potentiel des votes avec Reynolds.

Maintenant, il est important de noter que par le simple fait Deadpool et Wolverine est sorti en salles, le film et tous ceux qui y ont participé étaient automatiquement éligibles pour tous ces prix : qu’il s’agisse du Critics’ Choice, du Screen Actors Guild, du Writers Guild, des Oscars, etc. Mais l’éligibilité est une chose. Madame Web est, techniquement, éligible aussi. Une campagne ciblée pour présenter le film aux électeurs et les amener à réfléchir à des personnes ou à des aspects spécifiques est ce qui fait vraiment le travail. C’est pourquoi chaque année, les mêmes 5 à 10 films sont toujours nominés pour chaque prix, car ce sont les films qui ont fait la meilleure campagne, puis tout le monde les regarde et ils prennent de l’ampleur.

Pas ça Deadpool et Wolverine Le film a vraiment besoin d’un coup de pouce. Il a déjà rapporté 1,3 milliard de dollars, ce qui en fait le film classé R le plus rentable de tous les temps. Ce seul fait lui garantirait une nomination, et probablement une victoire, dans la nouvelle catégorie « Réussite cinématographique et au box-office » aux Golden Globes. C’est aussi le genre de film à gros budget et à gros effets spéciaux qui est sûr de remporter au moins quelques prouesses techniques au cours de la saison des récompenses. Mais pour quiconque au-dessus de la ligne (acteur, scénariste, réalisateur, etc.) obtenir une nomination serait un exploit.

De plus, beaucoup de films à succès le font. Les films dont tout le monde sait qu’ils ne seront probablement pas nominés organisent souvent une campagne de récompenses juste pour le plaisir. Juste pour lancer l’idée. Voir si elle tient. En général, cela semble moins réaliste et plus comme un remerciement à tout le monde pour le film, ainsi qu’un dernier avant-goût de la célébrité avant que le film ne disparaisse dans le passé.

Donc, bien que, oui, l’idée que Marvel et Disney dépensent réellement plus d’argent sur Deadpool et Wolverine Obtenir quelques nominations aux Oscars semble un peu idiot, c’est la seule façon d’y parvenir. Mais est-ce que cela va vraiment arriver ? En ce qui concerne les Golden Globes, cela semble être un pari assez sûr simplement en raison de la politique de ce groupe qui sépare les « comédies » des « drames ». Mais Hugh Jackman pourrait-il vraiment obtenir une nomination pour un second rôle de la part de l’Académie ? Des choses plus étranges se sont produites.

Deadpool et Wolverine est toujours dans les salles de cinéma ; il sortira en téléchargement numérique le 1er octobre et en 4K/Blu-ray le 22 octobre.