Bien sûr, le « syndrome de Paris » est réel : la capitale française sans charme et décevante n’est pas à la hauteur du battage médiatique.

je J’aimerais admettre quelque chose : j’ai un problème de nostalgie. Cela vient de mon enfance. Ayant grandi dans le sud du Pays de Galles, les villes décrites dans les livres et le cinéma que j’ai romancés étaient aussi centrales dans mon adolescence que les événements de ma vie réelle. Tenter d’imiter les expériences du monde de mes héros est la raison pour laquelle je me sens destiné à être au bon endroit au mauvais moment – ​​déçu par la réalité de ce que ces villes étaient devenues, ou ne l’ont jamais été.

Paris représente l’apothéose de cette déception : ce n’est pas pour rien que la ville donne son nom à un syndrome physique et psychologique provoqué par un grave choc culturel.

Mémoires d’Ernest Hemingway de 1964, Une fête mobileévoquant son époque d’écrivain en difficulté dans la capitale française dans les années 1920, était le modèle d’une vie à laquelle j’aspirais : une véritable richesse culturelle dans la plus belle ville du monde, entouré des plus grands artistes du XXe siècle. .

Dire que Paris n’a pas répondu à ces nobles attentes est mieux résumé par la façon dont le Café de Flore, le restaurant dont Hemingway parle si lyriquement, est devenu l’Angus Steakhouse des pièges à touristes parisiens. C’est un endroit pour soigner un café crème brûlé, entouré de touristes en sac banane prenant des photos des omelettes les moins appétissantes jamais mises dans une assiette.

Loin de moi l’idée de prescrire comment passer ses vacances ; peut-être aimez-vous l’ambiance des serveurs rustres, masquant à peine leur mépris de devoir servir des Americanos au lait d’avoine décaféiné à une clientèle désireuse de savoir où était assis Hemingway – mais avec presque aucune chance de lire un jour un de ses livres. Si vous aimez observer les gens, vous aurez une vue imprenable sur le magasin phare de Louis Vuitton et sur les allées et venues des neveux des barons du pétrole (et des femmes qui prétendent les adorer).

Kris Pathirana passe du temps à Paris (Fourni)

Si vous pensiez qu’il était prudent de chercher refuge chez Shakespeare and Company, la librairie emblématique de la génération perdue, détrompez-vous. Vous trouverez une file de 30 millennials qui attendent pour prendre un selfie devant l’enseigne du magasin. Montmartre n’est guère mieux. Le quartier des artistes autrefois vénéré est désormais une coquille vide de caricaturistes colportant des caricatures qui ne seraient pas déplacées dans une fête foraine de Peterborough. Serait-ce vraiment les mêmes rues dans lesquelles Jean-Paul Sartre arpentait en se demandant si Dieu était mort ? Debout dans cette fausse rue de l’ironie… Dieu s’est peut-être échappé à la légère.

Le « syndrome de Paris » est bien vivant – un exemple très médiatisé ce mois-ci a été le TikTok en larmes d’une blogueuse culinaire américaine capturant sa visite en France, qui a été regardé plus de 7,5 millions de fois. J’avais supposé que ce terme définissant l’état de désolation que beaucoup de touristes, notamment japonais, ressentaient en réalisant que Paris n’était pas la version idéalisée présentée dans la culture pop, et qui peut provoquer des hallucinations et des nausées, était un phénomène récent ; Pourtant, il a été inventé par un psychiatre japonais dans les années 1980. Mais peut-être que la raison pour laquelle tant de personnes ont réagi négativement au message, sous-titré sans vergogne « La France m’a fait pleurer » (auquel mon monologue intérieur a eu la réaction la plus honteuse de « Bien »), c’est que… nous comprenons.

Certes, cet « influenceur » – @RealPhDFoodie – a acheté un béret. Mais est-ce pire que de s’asseoir aux Deux Magots avec un livre d’essais de Simone de Beauvoir, de fumer des Gitanes et de hausser les épaules insouciant ? Je l’ai peut-être – certainement – ​​fait cela, mais pas en tant qu’adulte ; c’est sans doute adjacent au béret. Le Paris de mon imagination est révolu depuis longtemps. Comme le Café de Flore, qui dîne au restaurant avec une réputation vieille de plusieurs siècles que personne n’a méritée, ce qui reste du vieux Paris s’est délabré. S’appuyer sur la nostalgie de ce qui était autrefois beau, tout en essayant de tromper les voyageurs expérimentés, qui ont désormais des attentes au-delà des serveurs hargneux qui leur jettent un œil puant s’ils ne sont pas prêts à commander. À Dieu ne plaise s’ils commandent en anglais – ou est-ce pire si vous essayez en français et vous ne parvenez pas à prononcer votre prononciation ?

Les amateurs de selfies sont attirés par Shakespeare and Company (Kris Pathirana)

Une grande partie des défauts de Paris réside dans le fait qu’elle a autrefois placé la barre plus haut pour le reste du monde – et que le reste du monde l’a relevée. Ce qui suscitait autrefois admiration et émerveillement peut désormais être vu, bu et mangé ailleurs. Même si Paris n’avait pas changé, nos attentes ont changé. Il y a quinze ans, n’importe quelle boulangerie parisienne aurait fait le ménage avec son homologue londonienne ; maintenant, s’il y a peut-être plus de boulangeries outre-Manche, y a-t-il des mieux des boulangeries ?

Nous devons assumer une part de responsabilité si Paris n’a pas répondu à nos attentes. Nous romantisons les histoires parisiennes parce que nous nous y voyons, nourrissant l’énergie de notre personnage principal, où la vie parisienne parfaite est simplement assise dans une capsule temporelle attendant notre arrivée. Mais une fois arrivés, nous nous rendons compte que non seulement Paris est moins charmante que nous l’espérions, mais qu’elle est aussi plus indifférente à nos propres charmes.

Il y a encore des délices à découvrir dans la Ville de l’Amour – vous devez simplement abandonner tout ce que vous voulez qu’elle soit. Paris, c’est… juste Paris. Que un autre Paris que vous désirez ? Promis, cela n’existe que sur la page, sur scène ou à l’écran.

