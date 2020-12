Le Facebook Fuel For India 2020 est la première édition de ce que la plate-forme sociale espère être un dialogue annuel sur l’engagement de l’entreprise technologique en Inde, et il se fait remarquer aujourd’hui. L’événement est espacé sur deux jours, les 15 et 16 décembre et est un événement virtuel. Facebook souhaite utiliser cette plate-forme pour présenter ce qu’ils appellent les histoires de changement en Inde à travers les produits et programmes de la famille Facebook actuellement disponibles en Inde. Pour cela, Facebook a aligné un vaste programme ainsi qu’une liste d’orateurs qui incluent les plus grands noms du monde de la technologie, des affaires et de la politique. À l’heure actuelle, les utilisateurs en Inde ont accès à l’application et à la plateforme Facebook, WhatsApp, WhatsApp for Business, Instagram ainsi qu’aux applications Messenger.

Certains des programmes de conversation énumérés à la suite de la présentation du PDG Mark Zuckerberg, comprennent une concentration sur les communautés en Inde, l’utilisation d’outils numériques pour le bien social, la démocratisation des dons via des plates-formes numériques, l’utilisation d’outils numériques pour autonomiser les femmes entrepreneurs, l’inclusion numérique à l’aide de plateformes telles que WhatsApp , Instagram et la créativité ainsi que les efforts de Facebook pour créer un Internet sûr et ouvert pour les consommateurs en Inde. «L’Inde est au cœur de l’une des transformations sociales et économiques les plus dynamiques que le monde ait jamais connues. Appelez cela un pivot, un moment dans le temps ou un mouvement de l’histoire, pour nous, c’est une histoire dont nous sommes ravis de faire partie, une histoire qui nous inspire chaque jour », déclare le pitch de l’événement Facebook Fuel For India 2020.

La liste des orateurs comprend Mukesh D.Ambani, le président et directeur général de Reliance Industries Limited, Akash Ambani, directeur de Reliance Jio, Isha Ambani, directeur de Reliance Jio, Asim Warsi, vice-président principal et responsable des activités de commerce électronique à Samsung Inde, Abhishek Singh qui est PDG de MyGov, Malika Sadani qui est la fondatrice et PDG de The Moms Co., Gaurav Munjal, PDG et co-fondateur de Unacademy ainsi que Sujata Biswas et Taniya Biswas qui sont co-fondatrices de Suta , une maison de saris tissés à la main. Facebook sera représenté par le fondateur et PDG Mark Zuckerberg, le chef de l’exploitation Sheryl Sandberg, Shivnath Thukral qui est directeur de la politique publique de WhatsApp, Will Cathcart qui est chef de WhatsApp, Adam Mosseri qui est chef d’Instagram, Ajit Mohan qui est vice-président et Directeur général, Inde chez Facebook, Fidji Simo qui est responsable de l’application Facebook, le directeur des revenus David Fischer et Manish Chopra, directeur et responsable des partenariats pour Facebook en Inde, pour n’en nommer que quelques-uns.

Facebook indique que toutes les sessions seront disponibles sur le site Web Facebook Fuel For India 2020 ainsi que sur la page Facebook officielle, sous forme de vidéo à la demande avec le discours principal et les faits saillants.