Bien servir – Kelowna Capital News

Le Groupe Truffes, lancé par Don Calveley il y a plus de 30 ans, est devenu un nom familier sur l’île de Vancouver. Entre Cascadia Liquor, Habitat Café, Flight Cannabis et Victoria Butterfly Gardens, il est difficile de manquer le conglomérat détenu et exploité localement lorsque vous êtes en déplacement.

Cependant, c’est Truffles Catering qui est souvent une priorité pour les gens lors des événements et de la saison des mariages. En tant que plus grande entreprise de restauration de la région, elle sert souvent des plats frais, locaux et délicieux dans des lieux populaires de la ville.

“Aucun jour n’est jamais le même que le dernier, ou le suivant, c’est sûr”, rit Heidi Jones, directrice des ventes et du marketing pour Truffles Catering, qui a pris le temps après une journée bien remplie au cours des dernières semaines de la saison des mariages pour parler à Boulevard.

« Pour faire ce que nous faisons, nous avons besoin d’une grande équipe, de beaucoup d’expérience et d’une vision globale », dit-elle.

L’expérience à laquelle Heidi fait référence comprend le directeur général Alistair Eason, le chef exécutif JP Green, le chef de cuisine Greg Caspersen et le directeur des opérations Jess Howard, qui ont tous des antécédents variés dans l’industrie hôtelière. Les quatre d’entre eux dirigent une grande équipe d’exploitation et une équipe culinaire, et Heidi et trois responsables de la restauration gèrent les demandes et les réservations.

“L’équipe cet été était tout simplement incroyable. Nous avons la chance d’avoir une grande culture ici et nous nous amusons beaucoup », déclare Heidi, en réfléchissant à la saison des mariages 2022, qui a été l’une des plus chargées de ces dernières années. L’équipe complète comprend des gestionnaires sur place, des chefs d’événements, des serveurs, des barmans – la liste est longue.

« Nous recevons beaucoup de grands mariages et d’événements où un service complet est requis, et peut-être qu’il n’y a pas l’infrastructure pour le soutenir. Nous avons la possibilité d’entrer et d’installer une cuisine complète, avec des fours et un bar et tout ce qui va avec ce scénario », explique-t-elle, ajoutant qu’avec les mariages, les événements d’entreprise sont une autre partie à grande échelle de Leurs affaires.

Leurs offres couvrent toute la gamme des petites boîtes de pique-nique (appelées Grazing Boxes), disponibles pour le ramassage à leur siège social de Brentwood Bay, aux groupes de conférence de restauration. Et qu’il s’agisse de boîtes à pique-nique façon charcuterie ou d’un service complet pour 300 personnes, la tendance jusqu’à présent cette année est le partage commun.

“Pour les mariages et les événements d’entreprise, le style familial a gagné en popularité et est sans aucun doute le style de service le plus couramment demandé”, déclare Heidi.

Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, le style familial implique généralement des plateaux de nourriture distribués et partagés aux tables, les invités se servant eux-mêmes. C’est un changement par rapport au style de buffet classique qui a dominé l’industrie de l’événementiel pendant des années, mais pas aussi formel qu’un dîner à l’assiette, dit Heidi.

“C’est plus personnel et accueillant, et je pense que les gens ressentent ce désir de partager des liens étroits avec les gens après les deux dernières années”, ajoute-t-elle.

Au centre du service familial, bien sûr, les délicieuses créations du chef exécutif JP.

« Étant basés à Brentwood Bay », explique Heidi, « nous avons vraiment tellement de liens avec de beaux ingrédients locaux à quelques kilomètres. Donc, tout ce que nous pouvons nous procurer localement, nous le faisons. Nous entretenons d’excellentes relations avec de nombreux producteurs et fournisseurs locaux, comme TOPSOIL, Sunwing Farms, Level Ground Coffee, Metchosin Lamb, ainsi que des brasseries et des établissements vinicoles locaux.

Et l’équipe de Truffles Catering prend la durabilité au sérieux.

« Nous minimisons notre production de déchets en triant tout ce que nous ramassons lors d’un événement », explique Heidi. “Nous compostons et recyclons, et ne jetons que ce que nous devons absolument.”

Leurs efforts ont porté leurs fruits : Truffles Group est certifié Vancouver Island Green Business, ainsi que Surfrider accrédité, ce qui signifie qu’ils démontrent leur engagement à réduire l’utilisation des plastiques et à protéger nos océans.

« C’est important pour Don et c’est important pour nous. L’objectif de Truffles Group a toujours été de soutenir le local et de rester aussi durable que possible, car nous savons que nous avons besoin que l’environnement soit sain pour produire la nourriture locale incroyable que nous aimons servir aux gens.

Heidi et l’équipe attendent déjà avec impatience la prochaine saison chargée : les vacances.

«Nous avons généralement un temps un peu plus lent à la mi-automne, mais nous reprenons ensuite pour la saison des fêtes, donc cela nous garde sur nos gardes», note-t-elle.

Avec de nombreuses réservations en cours pour la saison des mariages 2023, l’équipe de Truffles Catering travaille déjà avec les clients, les aidant à choisir le bon type de service.

« Nous nous efforçons de comprendre les besoins uniques de chaque client potentiel et de son événement. Nous aimons donc nous assurer d’avoir un appel téléphonique une fois que nous avons compris leur vision. Cela nous donne la possibilité de leur donner une image précise de ce que nous pouvons offrir et un devis précis pour leur considération », explique Heidi.

« Une fois que nous avons un menu créé et un plan d’événement en place, nous visitons le lieu avant l’événement si nous ne le connaissons pas, afin que nous sachions exactement avec quoi nous travaillons. Il est important pour nous de nous assurer que notre équipe opérationnelle est préparée, mais nous sommes également des experts en matière de flexibilité et de créativité car, comme pour tout événement, vous ne savez vraiment jamais ce qui peut se passer le jour même.

