Bien qu’il se présente sans opposition, le maire de Crystal Lake retire sa candidature et mènera une campagne écrite – Shaw Local

Le maire de Crystal Lake, Haig Haleblian, était le seul candidat à s’être présenté à la mairie lors des élections de l’année prochaine. Malgré cela, selon ses propres mots, Haleblian devra apprendre aux habitants de la ville à épeler correctement son nom, après avoir retiré sa pétition de candidat jeudi soir et annoncé qu’il passerait à une campagne écrite.

“J’ai fait une erreur et je l’admets pleinement”, a déclaré Haleblian. «Retirer mon nom du bulletin de vote ne fera qu’enhardir ma candidature en tant que candidat écrit et mobilisera mes électeurs qui me rééliront. Permettez-moi d’être parfaitement clair, je ne vais pas abandonner cette course.

La décision de Haleblian est intervenue après que des objections ont été déposées le 6 décembre contre lui-même et deux autres membres du conseil municipal sortant, Brett Hopkins et Ellen Brady. Les objections ont été faites par Don Kountz, un ingénieur qui se présente également au conseil municipal lors des élections de 2023.

Une audience a eu lieu à l’hôtel de ville de Crystal Lake jeudi soir par la commission électorale des officiers municipaux pour statuer sur la validité des objections.

Réunion du conseil électoral des agents municipaux Crystal Lake Le maire de Crystal Lake, Haig Haleblian, écoute lors d’une audience du Conseil électoral des officiers municipaux de Crystal Lake pour entendre et transmettre les objections aux documents de candidature des candidats au poste de maire et au conseil municipal à l’hôtel de ville le jeudi 15 décembre 2022. Ryan Rayburn pour Shaw Local (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

Hopkins et Brady, représentés aux audiences par l’avocat Brandy Quance, ont vu leurs demandes de candidature confirmées par le conseil, tandis que Haleblian a retiré ses documents de candidature avant la tenue de son audience.

Bien que Haleblian ait reconnu son erreur la semaine dernière, il a néanmoins critiqué la décision de Kountz de s’opposer aux trois candidats, l’accusant d’intimidation et de vengeance.

Kountz et son avocat, John Dickson, se sont également opposés à la composition du conseil électoral lui-même, arguant qu’il n’était pas correctement constitué car le maire, le greffier de la ville, le procureur de la ville et tous les membres du conseil municipal à l’exception de Ferguson ont signé toutes les pétitions des candidats contestés.

Le maire s’est récusé de faire partie du conseil électoral, mais l’avocat du conseil électoral, Ken Florey, a déclaré que le seul motif de disqualification des membres du conseil électoral était s’ils prévoyaient d’être témoins, et qu’il n’y avait pas compétence pour entendre une motion du conseil de disqualification. lui-même.

Après la conclusion des audiences, Dickson a déclaré que lui et Kountz discuteraient dans les prochains jours s’ils déposeraient un recours en raison de leurs inquiétudes concernant la commission électorale.

L’objection déposée contre Haleblian était qu’il avait omis une déclaration de candidature et un récépissé pour le dépôt d’une déclaration d’intérêts économiques. Pour Hopkins et Brady, les objections comprenaient qu’aucun des deux n’avait clairement établi le poste pour lequel ils se présentaient – membre du conseil municipal – et que Brady s’était disqualifiée en inscrivant la date de la primaire, plutôt que la date de l’élection régulière, sur sa déclaration de candidature.

Réunion du conseil électoral des agents municipaux Crystal Lake Les membres sortants du conseil municipal Brett Hopkins et Ellen Brady parlent ensemble lors d’une audience du conseil électoral des officiers municipaux de Crystal Lake pour entendre et transmettre les objections aux documents de candidature des candidats au poste de maire et au conseil municipal à l’hôtel de ville le jeudi 15 décembre 2022. Ryan Rayburn pour Shaw Local (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

Dickson a qualifié ce dernier de “défaut fatal” dans les documents de vote.

Tout en défendant à la fois Brady et Hopkins, Quance a fait valoir que les droits fondamentaux du «vote et de l’accès au scrutin» devraient être privilégiés par rapport aux objections.

Cathy Ferguson, qui a présidé l’audience, a déclaré qu’elle pensait qu’il n’y aurait “aucune confusion chez les électeurs” quant aux bureaux que Hopkins et Brady recherchaient.

Plusieurs résidents de Crystal Lake ont commenté publiquement la situation, y compris Bob Miller, qui s’est présenté au conseil municipal à l’automne 2018 et a fait rejeter sa propre pétition de candidat – Brady et Hopkins faisaient partie de ceux qui ont déposé des objections – après qu’il a été déterminé que sa déclaration de situation économique les intérêts ont été versés trop tard.

Miller a qualifié Hopkins et Brady d'”hypocrites” pour leur rôle dans l’opposition à sa candidature précédente, mais Miller a ensuite félicité Haleblian pour avoir reconnu son erreur et passer à une campagne écrite.

Réunion du conseil électoral des agents municipaux Crystal Lake Bob Miller, résident de Crystal Lake et ancien candidat au conseil municipal, prend la parole lors d’une section de commentaires publics lors d’une audience de la commission électorale des agents municipaux de Crystal Lake pour entendre et transmettre des objections aux documents de candidature des candidats au maire et au conseil municipal à l’hôtel de ville jeudi, 15 décembre 2022. Ryan Rayburn pour Shaw Local (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

Bob Atkinson, résident de Crystal Lake, a exprimé son soutien aux titulaires, y compris Haleblian, et a remis en question les motivations de Kountz pour déposer les objections.

“Parfois, cela a été fait dans le passé”, a déclaré Atkinson à propos des objections déposées contre les candidats. «Cela en soi ne rend pas cela juste. C’est un acte puéril et désespéré.

Au moment où il a déposé les objections, Kountz avait déclaré qu’il agissait en tant qu ‘”ingénieur de formation et de carrière” et voulait que les choses soient faites avec précision.

Kountz s’est présenté à des fonctions politiques dans le passé, notamment à la mairie de Crystal Lake, contre Haleblian, en 2021.

Réunion du conseil électoral des agents municipaux Crystal Lake Donald Kountz, droite, un candidat au conseil municipal, avec l’avocat John Dickson, écouter lors d’une audience de la commission électorale des agents municipaux de Crystal Lake pour entendre et transmettre des objections aux documents de candidature pour les candidats au maire et au conseil municipal à l’hôtel de ville le Jeudi 15 décembre 2022. Ryan Rayburn pour Shaw Local (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

Brady, pour sa part, a déclaré qu’il n’y avait “absolument rien de mal” avec sa paperasse et qu’il n’y avait “aucune raison valable” de la contester.

“Je crois fermement au respect de la loi”, a déclaré Brady. “Et j’ai déposé des objections dans le passé [to candidate petitions]; mais c’était pour de graves erreurs. Vous devez avoir des motifs sur lesquels vous tenir.

L’élection primaire aura lieu le 28 février 2023. L’élection générale aura lieu le 4 avril 2023.