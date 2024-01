Bien plus qu’un adaptateur Android Auto

Alors que les constructeurs automobiles tentent constamment d’améliorer leurs systèmes de navigation et d’infodivertissement embarqués, ils ont du mal à égaler ce que le smartphone qui se trouve dans votre poche peut faire pour vous. C’est là qu’intervient Android Auto, vous permettant d’apporter toute la puissance de votre téléphone Android à votre tableau de bord, de Google Maps à YouTube Music.





Malheureusement, l’adoption d’Android Auto par les constructeurs automobiles est à la traîne par rapport à d’autres systèmes comme Apple CarPlay pour iPhone, et Android Auto sans fil est encore plus en retard. À moins que vous n’ayez un modèle de voiture récent avec une finition haut de gamme, il y a de fortes chances que vous soyez limité à Android Auto filaire – ou peut-être même simplement à Apple CarPlay. La bonne nouvelle est que l’AI Box Max de Carlinkit est l’un des meilleurs adaptateurs Android Auto sans fil pour vous aider à combler ces deux lacunes.

Amazone“” data-modal-id=”single-image-modal” data-modal-container-id=”single-image-modal-container” data-img-caption=””””> ‎Carlinkit AI Box CarPlay Max L’AI Box CarPlay Max de Carlinkit est un adaptateur embarqué puissant et polyvalent qui fonctionne sous Android 13 et est alimenté par une puce Qualcomm à 8 cœurs avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le pontage d’Android Auto n’est que l’une des nombreuses choses qu’il peut faire puisqu’il est préinstallé avec tout, de Google Maps à Netflix. Source d’énergie USB Connectivité Bluetooth, Wi-Fi Dimensions ‎3,14 x 0,57 x 3,14 pouces Taper Adaptateur Android Auto Avantages Système de divertissement complet alimenté par Android 13

128 Go de stockage vous permettent de charger des applications depuis le Play Store

Convertit Android Auto en CarPlay pour une compatibilité plus large Les inconvénients Cher

Lent à démarrer

Le système d’exploitation Android complet le rend moins plug-and-play que les autres solutions

Qu’est-ce qui est bien avec la Carlinkit AI Box CarPlay Max ?

Des tonnes de stockage, la puissance totale d’Android 13

Carlinkit propose depuis un certain temps déjà des interfaces de projection sans fil pour smartphones embarquées dans les voitures. La société a commencé par proposer des solutions permettant aux utilisateurs d’iPhone d’obtenir CarPlay sans fil dans les véhicules qui n’en étaient pas équipés, puis s’est lancée dans les solutions Android à mesure qu’Android Auto devenait plus populaire. Qu’il s’agisse d’Apple CarPlay ou d’Android Auto, la projection sans fil sur smartphone nécessite que votre véhicule soit équipé du Wi-Fi, car le Bluetooth n’a pas suffisamment de bande passante pour gérer le volume de données qui doivent être échangées entre votre téléphone et votre voiture. Étant donné que le Wi-Fi est généralement limité aux versions plus haut de gamme, de nombreux véhicules, même sur le marché actuel, vous demanderont de brancher votre smartphone si vous souhaitez profiter d’Android Auto.

Par conséquent, des solutions telles que celles proposées par Carlinkit sont nécessaires. Il est difficile de sous-estimer à quel point Android Auto est plus magique et plus pratique lorsqu’il fonctionne sans fil, surtout si vous êtes une personne qui passe toute la journée à monter et descendre de votre voiture. Grâce à la connectivité sans fil, Android Auto est prêt à fonctionner dès que vous démarrez votre véhicule, afin que vous puissiez prendre la route sans même sortir votre téléphone de votre poche.

Cependant, la Carlinkit AI Box Max est un appareil particulièrement fascinant, car elle va bien au-delà du simple pont entre Android Auto d’une connexion filaire à une connexion sans fil. Il s’agit d’un appareil Android à part entière, doté d’une puce Qualcomm QCM6125 à huit cœurs avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ainsi qu’un GPS intégré et même une connectivité 4G/LTE si vous souhaitez ajouter votre propre carte SIM. carte. Il utilise également l’interface CarPlay d’Apple pour se connecter à votre véhicule, ce qui signifie une compatibilité beaucoup plus large, car il est très rare de trouver une voiture qui n’a pas au moins CarPlay filaire.

L’AI Box Max de Carlinkit est livré avec Android 13 préinstallé ainsi qu’une collection d’applications comprenant Google Maps, Spotify, YouTube Music, Waze et même Netflix et YouTube. Le Play Store est également là, vous pouvez donc installer des applications supplémentaires.

Cela vous permet d’effectuer des tâches sur votre tableau de bord qui ne sont généralement pas autorisées par Android Auto, comme regarder des vidéos YouTube ou Netflix. Vous pouvez même y installer des jeux depuis le Play Store. Nous vous déconseillons de faire ces choses en conduisant – ce n’est pas seulement une bonne idée, c’est la loi dans la plupart (tous ?) des endroits – mais ce n’est pas une mauvaise fonctionnalité à avoir si vous vous retrouvez régulièrement assis dans un parking en attendant de récupérer votre véhicule. entre amis ou avec des membres de votre famille, ou lorsque vous vous détendez dans un terrain de camping.

Ajoutez une carte SIM et un forfait de données, et la Carlinkit AI Box Max fonctionne si bien que vous ne voudrez peut-être même pas utiliser Android Auto. Vous pouvez coupler votre téléphone via Bluetooth pour les appels téléphoniques (l’AI Box Max apparaît comme un périphérique audio Bluetooth) et vous pouvez également utiliser le point d’accès mobile de votre téléphone pour fournir un accès Internet à l’AI Box Max. Faire cela est un peu plus fastidieux que d’utiliser une carte SIM avec le modem cellulaire intégré, mais cela permet d’effectuer le travail à un prix beaucoup plus abordable. L’AI Box Max peut également partager ce forfait de données cellulaires en tant que point d’accès personnel. Un deuxième emplacement à l’arrière permet d’accueillir une carte micro SD.

Le partage de connexion par point d’accès entre l’AI Box Max et mon téléphone a bien fonctionné. Je ne l’ai pas testé avec une carte SIM, mais compte tenu des excellentes performances et de la couverture 5G dont je bénéficie à Toronto, je ne peux pas imaginer que le modem 4G/LTE intégré fasse mieux. L’AI Box Max peut également se connecter à n’importe quel réseau Wi-Fi à proximité. Comme tout appareil Android, il peut être configuré pour accéder automatiquement aux réseaux préférés et de confiance, tels que le Wi-Fi de votre maison, lorsque vous entrez dans votre allée.

Si vous préférez utiliser Android Auto, l’AI Box Max gère cela très bien. Assurez-vous simplement que votre téléphone est déjà couplé via Bluetooth, lancez l’application AutoKit préinstallée et le processus de couplage Android Auto devrait démarrer. Dans mon cas, mon Pixel 6 a été couplé en moins de 30 secondes sans accroc.

Qu’est-ce qui ne va pas avec la Carlinkit AI Box CarPlay Max ?

Pas vraiment plug-and-play

Le plus gros problème contre la Carlinkit AI Box Max est peut-être qu’elle est un peu aussi beaucoup. Bien qu’il fasse un travail plus que compétent pour relier Android Auto, c’est excessif pour ceux qui veulent simplement une connectivité Android Auto simple.

Environ 80 % de ce que vous devez faire dans votre voiture – et probablement 99,9 % de ce que vous devrait faire dans votre véhicule — est plutôt bien géré par Android Auto, qui a également l’avantage d’être conçu plus méticuleusement par les ingénieurs logiciels de Google pour fournir une interface de tableau de bord optimisée. L’interface utilisateur de Carlinkit AI Box Max n’est pas mauvaise, loin de là, mais Android Auto semble beaucoup plus raffiné, et c’est assez important pour quelque chose que vous utiliserez sur la route.

Puisqu’elle exécute un système d’exploitation Android 13 complet, l’AI Box Max est extrêmement polyvalente, mais cela s’accompagne également d’une couche supplémentaire de complexité. C’est le rêve de tout bricoleur, mais vous devrez jouer avec les paramètres pour que cela fonctionne comme vous le souhaitez. Par exemple, les connexions Wi-Fi automatiques sont désactivées par défaut, donc si vous effectuez le partage de connexion via votre smartphone, vous devrez activer ce paramètre ou vous reconnecter manuellement à chaque fois.

Pour qu’Android Auto s’affiche automatiquement, vous devrez également accéder à l’application des paramètres, ajouter l’application AutoKit comme application de « démarrage » et activer les connexions automatiques dans l’application AutoKit. J’ai dû découvrir cela par moi-même, car cela n’est documenté nulle part. Enfin, non seulement il faut plus de 30 secondes à l’AI Box Max pour démarrer lorsque vous démarrez votre voiture, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’Android Auto prenne encore 20 à 30 secondes, ce qui signifie qu’il faudra environ une minute avant que vous ne le fassiez. Je suis prêt à conduire avec. Ce temps peut être légèrement raccourci si votre véhicule dispose d’un port USB toujours activé, car l’AI Box Max restera probablement sous tension même lorsque la voiture est éteinte.

Faut-il l’acheter ?

Le Carlinkit AI Box Max est un canard un peu étrange parmi les adaptateurs Android Auto. Il fait le travail pour les fans d’Android Auto, mais il semble que ce ne soit pas sa fonction principale. Ce n’est pas une mauvaise chose, mais il est essentiel de comprendre dans quoi vous vous embarquez avec cet appareil. L’AI Box Max peut vous offrir le meilleur des deux mondes : la compatibilité Android Auto et un système d’infodivertissement autonome basé sur Android qui fait des choses que vous ne devriez sans doute pas faire sur votre tableau de bord – du moins pas pendant que vous conduisez. Cependant, cette flexibilité s’accompagne d’un niveau supplémentaire de complexité.

Néanmoins, il s’agit d’un petit appareil puissant pour ceux qui souhaitent faire plus que ce que propose Android Auto ou remplacer le système d’infodivertissement intégré de leur voiture par quelque chose de beaucoup plus ouvert et personnalisable. L’AI Box Max ressemble à un appareil destiné aux utilisateurs expérimentés – avec un prix correspondant. Ceux qui recherchent simplement une connectivité Android Auto simple seront mieux servis en cherchant ailleurs.