Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que les problèmes de Liverpool ne se limitaient pas à la blessure de Virgil van Dijk, mais que l’équipe de Jurgen Klopp fournirait toujours un test important lors du quatrième tour de la FA Cup ce week-end.

Liverpool a remporté l’un de ses six derniers matchs et a vu son circuit de 68 matchs sans défaite en Premier League se terminer par une défaite 1-0 contre Burnley jeudi.

Ils sont sans Van Dijk depuis octobre et n’ont pas réussi à marquer un but en championnat depuis le 27 décembre, mais avant le choc de la FA Cup à Old Trafford dimanche (en direct à 13 h HE sur ESPN +), Solskjaer a averti ses joueurs que les champions sont toujours une « équipe de premier plan ».

« Ouais, Van Dijk n’est pas là mais tout le monde a une blessure ou deux ici ou là », a déclaré Solskjaer. « [At Anfield on Sunday] ils avaient cinq milieux de terrain à jouer et un gardien très compétent.

« Nous avons joué contre une excellente équipe de Liverpool. Ce n’est pas facile. »

United est revenu en tête du classement de la Premier League avec une victoire 2-1 à Fulham mercredi et affrontera une autre semaine cruciale dans la course au titre avec des matchs contre Sheffield United et Arsenal.

Mais Solskjaer a hâte de remporter son premier trophée et a promis d’aligner une équipe solide contre Liverpool ce week-end. Le défenseur Victor Lindelof est de nouveau disponible après avoir raté le voyage à Craven Cottage alors qu’il continue de gérer un problème de dos.

« Nous allons mettre en place une équipe décente bien sûr, une équipe qui, je pense, peut gagner le match », a déclaré Solskjaer. « L’accent est désormais mis sur la FA Cup.

« Nous savons que c’est une égalité difficile. Je ne suis pas le meilleur au match nul, donc je pense qu’ils devraient essayer de faire participer quelqu’un d’autre s’ils veulent un match nul facile. »

Solskjaer a une histoire avec Liverpool au quatrième tour de la FA Cup après avoir marqué un vainqueur du temps additionnel lors du match en 1999. Michael Owen a donné une avance rapide à Liverpool avant que United ne marque deux fois dans les deux dernières minutes. L’équipe de Sir Alex Ferguson ne perdrait pas à nouveau toute la saison sur le chemin du Treble et Solskjaer a déclaré que des moments comme ceux-ci peuvent fournir un tremplin pour une saison réussie.

« Nous savons que cette saison-là, nous étions sur le point de sortir contre Liverpool », a-t-il ajouté. « Peter Schmeichel a sauvé un penalty de Dennis Bergkamp en demi-finale dans le temps additionnel.

« Ces moments-là, je pense qu’ils nous ont donné un avantage mental, surtout en demi-finale. Mais contre Liverpool aussi au quatrième tour, quand vous obtenez ce coup de pouce en passant 1-0 à une victoire 2-1 contre une grande équipe, c’est massive. La FA Cup est une course que nous devons apprécier tant qu’elle dure. «