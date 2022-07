Bien manger au grand air

Salut! C’est Tanya, la rédactrice en chef de Tejal’s Veggie et une doublure enthousiaste. Pendant qu’elle est en vacances cette semaine, je plonge dans les courriels de certains lecteurs. La question qui préoccupe tant d’entre vous en ce moment : comment bien manger dehors cet été ?

Rassemblez-vous autour du feu, campeurs, car c’est le moment de partager quelques recettes et astuces.

Mon partenaire et moi avons fait du camping dernièrement (remorque en forme de larme avec réchaud de camping) et avons remarqué que les repas les plus faciles étaient très riches en viande et en glucides : sandwichs, pâtes, saucisses grillées, hamburgers, etc. Toutes les bonnes idées de plats végétariens qui ne le feraient pas être une tonne de préparation et utiliser également des ingrédients qui tiendraient quelques jours dans une glacière ? -Char B.

Le tofu soyeux, simplement préparé, peut être l’option la plus facile de toutes. Je n’arrête pas non plus de penser à cette salade froide de tofu depuis que nous l’avons publiée l’été dernier, et je pense qu’elle correspond particulièrement bien à vos besoins. Le pansement est composé d’agrafes de longue conservation que vous pouvez mélanger à l’avance dans un bocal. À partir de là, vous avez juste besoin d’un paquet de tofu soyeux, qui tiendra dans une glacière sans problème, et de quelques tomates et pêches, qui ne nécessitent pas de réfrigération. Enveloppez la menthe pour la garniture dans une serviette en papier humide, placez-la dans un sac à fermeture éclair et rangez-la au-dessus de tout le reste dans la glacière.

Pour les thèmes estivaux, que diriez-vous de salades de nouilles froides ou à température ambiante à apporter aux pique-niques ? Comme des nouilles soba avec une vinaigrette au soja ou au vinaigre et beaucoup de légumes, une sorte de salade de pâtes occidentales et une autre cuisine. -Caitlin I.

D’après les commentaires ci-dessous, cette recette de salade de nouilles aux légumes avec vinaigrette au sésame est sûre d’être un succès. Il contient des nouilles (nous demandons des cheveux d’ange, mais les nouilles soba fonctionneraient certainement), de la sauce soja et vinaigre et beaucoup de légumes tendres. Autres options : une salade d’orzo d’inspiration basque qui est encore plus délicieuse à température ambiante et une version moderne de la salade de macaroni qui rivalisera avec tout ce que vous pouvez prendre dans une épicerie fine.

En tant que végétalienne avec deux enfants végétaliens, je n’ai pas eu beaucoup de chance pour trouver de bonnes recettes ou des idées de pique-niques végétariens/végétaliens ou même de feux de camp. Tout message dans le Veggie à ce sujet serait formidable ! —Allison

Pour les salades de pique-nique en particulier, le tahini est votre ami ! Cette salade de pommes de terre végétalienne est crémeuse et rassasiante, et elle ne fait que s’améliorer lorsqu’elle est assise. Idem cette salade de chou citron-tahini, qui peut traîner pendant des heures sans perdre son lustre. Chacun peut être préparé à l’avance, emballé et facilement transporté vers un parc ou une plage.