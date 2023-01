Bien faire pour bien faire

Le cofondateur et PDG de Planet, Will Marshall, célèbre l’inscription de sa société sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 8 décembre 2021, sous le regard du directeur financier Ashley Fieglein Johnson, le plus à droite.

j’ai rencontré Planète CFO Ashley Fieglein Johnson ici à New York plus tôt ce mois-ci, et une chose qu’elle a dite m’a vraiment marqué: “Nous devons bien faire pour faire le bien.”

Peut-être une déclaration évidente – étant donné que Planet est une société cotée en bourse visant à être rentable – mais qui était frappante, car les entreprises et les leaders de l’industrie spatiale proclament souvent des objectifs d’une ampleur qui change l’humanité. Et c’est vrai : les technologies spatiales ont changé la vie dans le monde de diverses manières, du GPS aux communications et plus encore.

Mais c’est une leçon simple mais cruciale, dans un secteur où les projections de science-fiction peuvent submerger les dollars et le sens. Les ambitions de bien social ne signifieront pas grand-chose si l’entreprise ne gagne pas d’argent.

Fieglein Johnson, tout en notant qu’elle n’est pas à l’origine de la citation, a déclaré que l’idée de bien faire pour faire le bien est apparue pour la première fois lors d’un entretien avec les fondateurs de Planet, Will Marshall et Robbie Schingler – et est devenue d’autant plus poignante que les entreprises spatiales naviguent période de vaches maigres pour la collecte de fonds et la croissance.

“Je ne veux pas être le responsable des finances qui doit constamment dire non aux projets d’expo-sciences”, a déclaré Fieglein Johnson, mais “une entreprise, en particulier une société cotée en bourse, ne peut pas être un projet scientifique”.

Avec une prolifération de satellites d’imagerie en orbite, le directeur financier de Planet a souligné que la société se concentrait sur l’utilisation de son “ensemble de données pour créer de la valeur économique pour notre client final” – comme la réduction de la quantité d’engrais utilisée dans l’agriculture à mesure que les coûts augmentent.

“La carotte de pouvoir faire le bien n’a pas tendance à survivre à l’hiver nucléaire d’une économie difficile”, a déclaré Fieglein Johnson.

Les actions de Planet ont glissé l’année dernière aux côtés d’autres sociétés spatiales pure-play récemment lancées, mais Fieglein Johnson voit la société à un “point de basculement” car “la notoriété de Planet est juste à un niveau fondamentalement nouveau”. Cela a été l’un des plus grands défis de Planet, a-t-elle déclaré, et signifie que l’entreprise peut désormais “commencer à être plus tournée vers l’extérieur dans ses ambitions de croissance”.