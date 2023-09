« Bien-être mental pour le cancer et au-delà »,

Il existe de nombreuses recherches sur les moyens de cartographier les zones de votre cerveau affectées par le brouillard cancéreux ou le « cerveau de chimio ». Les experts suivent ces symptômes pour mieux les comprendre.

Certains experts suggèrent d’utiliser des techniques similaires à celles utilisées pour un cerveau plus âgé. Vous pourrez peut-être aider votre cancer à se dissiper grâce à des jeux, des puzzles ou des thérapies cognitives qui vous aideront à rester alerte.

Mais le brouillard du cancer et le « cerveau chimio » restent un défi. Vous pourriez ne pas être en mesure de reprendre votre travail parce que vous ne pouvez pas travailler aussi rapidement ou avec autant de précision qu’avant. Cela peut affecter de nombreux aspects de votre vie, notamment votre santé mentale. Si cela vous arrive, signalez-le à votre équipe de soins contre le cancer. Vous pouvez obtenir une évaluation et discuter avec eux des moyens de traiter ce symptôme.

D’un autre côté, vous pouvez tirer de nombreuses compétences de votre parcours contre le cancer. La résilience, ou croissance post-traumatique, se produit lorsque vous traversez une épreuve potentiellement mortelle comme le cancer. Lorsque vous faites face à une détresse intense, vous pouvez développer un nouveau niveau de force que vous ignoriez posséder.

Ces expériences peuvent mener à des vies plus significatives. Et cela peut s’étendre à votre cercle de proches. Surtout avec les enfants qui ont vu un parent souffrir d’un cancer. Ils ont tendance à devenir plus résilients.

Vous vous sentirez peut-être mieux à même de gérer d’autres types de stress lorsque vous aurez réussi à gérer le cancer. Vous êtes capable de gérer d’autres défis et crises dans votre vie.

C’est pourquoi il est important de s’intéresser à la santé mentale et au bien-être mental pendant et après le cancer. Il existe des moyens pour vous et vos proches de devenir plus forts et de vivre plus intensément.



Les problèmes de santé mentale liés au cancer sont-ils généralement à court ou à long terme ?





Le conseil en santé mentale devrait-il faire partie de tout plan de traitement du cancer ?



Il existe un spectre de



détresse mentale



qui peut se développer à la suite d’un parcours contre le cancer. Vous pouvez vous sentir angoissé, effrayé ou anxieux. Dans d’autres cas, ces émotions peuvent se transformer en symptômes plus physiques. Ils peuvent affecter votre sommeil, votre capacité à performer ou votre humeur. Vous pouvez devenir déprimé, développer un trouble de stress post-traumatique (SSPT) ou avoir d’autres problèmes de santé mentale accrus qui nécessitent l’aide d’un expert.