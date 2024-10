Bien essayé, mais cette grande compagnie aérienne teste une technologie qui vous fait honte si vous embarquez trop tôt

Êtes-vous le genre de voyageur qui évite la file d’attente lors des appels à l’embarquement ? Une grande compagnie aérienne a un message pour vous : pas si vite.

American Airlines expérimente une nouvelle technologie qui déclenche un signal aux agents d’embarquement lorsqu’un passager tente d’embarquer avant son groupe.

Si le passager fait la queue avant que sa zone désignée n’ait été appelée, il ne pourra pas scanner sa carte d’embarquement lorsqu’il arrivera à l’agent d’embarquement.

Un porte-parole d’American Airlines a déclaré qu’un agent d’embarquement dirait alors « poliment » au client qu’il ne peut pas accepter sa carte d’embarquement et qu’il peut rejoindre la file d’attente lorsque sa zone est appelée.

« Nous en sommes à la première phase de test de la nouvelle technologie utilisée lors du processus d’embarquement », a déclaré le porte-parole dans une déclaration à CBC News. La compagnie aérienne se dit satisfaite des résultats obtenus jusqu’à présent.

« La nouvelle technologie est conçue pour garantir que les clients bénéficient facilement des avantages de l’embarquement prioritaire et contribue à améliorer l’expérience d’embarquement en offrant à notre équipe une plus grande visibilité sur la progression de l’embarquement.

L’alerte peut être annulée dans certains cas, par exemple lorsqu’un passager voyage avec une personne bénéficiant du statut d’élite de la compagnie aérienne.

Jusqu’à présent, le système est en place dans trois aéroports américains : l’aéroport national Ronald Reagan de Washington, près de Washington, DC, l’aéroport international d’Albuquerque au Nouveau-Mexique et l’aéroport international de Tucson en Arizona.

Les observateurs de l’industrie aérienne affirment que ce n’est qu’une question de temps avant que le système soit largement utilisé, y compris au Canada. Mais le vrai problème est le manque d’espace pour les bagages en hauteur – c’est pourquoi les gens essaient en premier lieu d’avancer.

« C’est ainsi qu’on construit une sorte de norme sociétale »

Un employé au sol passe devant les avions d’American Airlines stationnés à la porte d’embarquement de l’aéroport national Ronald Reagan à Washington, DC, le 5 avril 2020. (Josué Roberts/Reuters)

Alors qu’il est devenu courant pour les compagnies aériennes de « dégrouper » les billets d’avion et de facturer aux clients les bagages enregistrés, de plus en plus de clients ont choisi d’emporter leurs bagages à main, soit pour éviter les frais supplémentaires, soit pour éviter le risque de perdre leurs bagages.

Cela a créé un problème différent pour les voyageurs et les compagnies aériennes, les clients étant en concurrence pour le nombre limité de compartiments supérieurs dans chaque avion, a déclaré Ian Lee, professeur de gestion à la Sprott School of Business de l’Université Carleton.

« Avant, que l’on vous donne une carte d’embarquement avec la zone un, deux, trois ou quatre n’était pas si critique », a déclaré Lee. « Maintenant, c’est devenu la mesure de la probabilité que vous puissiez mettre vos bagages dans le compartiment supérieur. »

Plutôt que de demander aux voyageurs de payer pour les bagages à main, American Airlines a opté pour une solution plus douce : faire respecter la file d’attente. Mais renvoyer les passagers qui sautent les lignes dans leur zone signifie que ces passagers reçoivent toujours le bout court du bagage à main.

« Cela garantira seulement que la file d’attente soit respectée », a déclaré Lee. « Cela ne crée pas plus d’espace pour les compartiments supérieurs. »

La technologie utilisée par American Airlines est probablement bon marché et facile à mettre en œuvre, a-t-il ajouté. « Je m’attends à ce que cela vienne au Canada. »

Graeme Bligh, un voyageur fréquent de Winnipeg qui gère un site Web de voyage appelé The Canadian Jetsetter, a décrit la ruée vers la porte d’embarquement – ​​surtout après la zone trois – comme une mêlée générale.

« Tout le monde semble percevoir qu’il est plus agréable de monter à bord de la compagnie aérienne ou de l’avion plus tôt », a-t-il déclaré, ajoutant que quelques passants innocents n’y prêtaient peut-être pas beaucoup attention.

« Mais ils s’en souviendront probablement et apprendront assez rapidement s’ils ont un peu honte extérieurement. Et c’est un peu comme ça que l’on construit une sorte de norme sociétale. »

Bligh a ajouté qu’il ne serait pas surpris si davantage de transporteurs aux États-Unis et au Canada s’inspiraient d’American Airlines.

« Je pense que si American ne subit pas beaucoup de réactions négatives, je prédis que tous les autres acteurs majeurs en Amérique du Nord suivront. »

Des représentants de WestJet et de Porter Airlines ont déclaré à CBC News qu’ils n’envisageaient pas actuellement de modifier le processus d’embarquement. Air Canada n’a pas répondu à une demande de commentaires.