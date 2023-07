« Bien en retard »: UBCO aide à créer un guide sur les commotions cérébrales pour les survivants de violence domestique

La maltraitance et la violence entre partenaires intimes peuvent causer des blessures physiques durables, qui ne sont pas toujours visibles et peuvent passer inaperçues.

Des chercheurs, des défenseurs et des médecins de partout en Amérique du Nord se sont réunis pour créer un guide qui facilitera la détection et le traitement des lésions cérébrales causées par la violence familiale.

Paul van Donkelaar, Ph.D., professeur à la faculté de santé et de développement social du campus Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique, a aidé à créer la première ressource gratuite du genre à l’usage des professionnels de la santé.

Il a travaillé aux côtés d’une équipe de 11 cliniciens, chercheurs et personnes ayant une expérience vécue pour développer le guide, qui, espérons-le, améliorera les résultats de santé des survivants d’abus.

À l’échelle mondiale, une femme sur trois sera victime de violence de la part d’un partenaire. Statistique Canada estime qu’à l’échelle nationale, le taux de violence familiale est plus près de 44 %.

Parmi les personnes touchées par la violence, environ 92 % des survivants peuvent également subir une ou plusieurs lésions cérébrales suite à des coups au visage, à la tête et au cou, et par strangulation.

Van Donkelaar a expliqué que les commotions cérébrales, qui peuvent être causées par la violence d’un partenaire intime, peuvent provoquer un large éventail de symptômes physiques, cognitifs et émotionnels et que des formes plus graves de lésions cérébrales peuvent provoquer des convulsions ou des troubles moteurs, visuels ou linguistiques.

Malheureusement, il peut être difficile de traiter les lésions cérébrales de manière appropriée compte tenu des besoins uniques et de la variété des présentations des survivants.

Cependant, sans soins appropriés, les survivants d’abus courent un risque accru de développer des blessures de longue durée liées à une commotion cérébrale, une maladie mentale et des troubles liés à l’utilisation de substances.

Malgré le problème répandu et urgent, la connaissance et la sensibilisation à la violence conjugale et aux blessures spécifiques qu’elle peut causer et à la façon dont elle peut être cachée restent faibles chez certains professionnels de la santé de première ligne.

Avant la création de la ressource, il n’existait pas au Canada de directives de pratique clinique normalisées décrivant une approche globale de l’évaluation médicale et de la prise en charge des personnes présentant des lésions cérébrales à la suite de violence conjugale.

La ressource détaille comment effectuer une évaluation médicale, gérer et organiser un suivi qui inclut des considérations d’aiguillage multidisciplinaires tout en respectant les besoins uniques de la population de patients.

« Nous savons que le fait de ne pas recevoir de soins médicaux appropriés à la suite d’une lésion cérébrale aiguë due à la violence d’un partenaire intime peut retarder le diagnostic et le traitement des blessures », a déclaré van Donkelaar.

L’objectif du guide est d’agir comme un point de départ qui sera affiné et retravaillé au fil du temps au fur et à mesure que de nouvelles recherches seront disponibles.

Pour accéder à la ressource gratuite Intimate Partner Violence Traumatic Brain Injury Medical Provider Resource et à la liste complète des contributeurs experts, visitez www.abitoolkit.ca/resource-library/service-provider-resources.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de Kelownrecherche sur la violence domestiqueUBC