Les animaux peuvent être réceptifs à la musique, surtout lorsqu’il s’agit de faire la cour. Les chercheurs ont découvert que les mâles des espèces de hyrax des rochers les plus susceptibles de se reproduire sont ceux qui peuvent chanter en rythme.

Le daman des rochers est un mammifère étonnant à plus d’un titre. Il possède un répertoire acoustique très varié, allant des grognements et des gémissements aux reniflements et aux cris aigus. Cette gamme complexe d’appels et de vocalisations joue un rôle clé dans la reproduction de cette espèce, comme l’affirment des scientifiques allemands et israéliens dans une récente étude publiée dans le Journal of Animal Ecology.

Au cours d’une décennie, l’équipe de recherche a observé l’activité matinale quotidienne de plusieurs communautés de damans des rochers dans la réserve naturelle d’Ein Gedi en Israël. Ils ont remarqué que les chants de ces mammifères s’apparentent aux dialectes régionaux. Les animaux qui vivent à proximité les uns des autres ont tendance à produire des sons similaires.

Esclaves du rythme

Mais ce n’est pas la seule façon dont ces animaux utilisent la musique. Le rythme des chants nuptials des mâles donne aux femelles de précieux indices sur leurs capacités de reproduction. Les biologistes ont découvert que les mâles capables de maintenir un rythme isochrone stable – en d’autres termes, de “bien chanter” – ont généralement plus de descendants que leurs homologues. “Les rythmes et la stabilité des chansons sont liés au succès de la reproduction et contiennent donc potentiellement des informations sur la qualité individuelle”, explique le Dr Lee Koren, co-auteur de l’étude et chercheur à la Faculté des sciences de la vie de l’Université Bar-Ilan.

Les damans des rochers ne sont pas les seuls animaux à avoir le sens du rythme. Les éléphants de mer semblent également avoir le sens du rythme, tout comme les indris, les grands lémuriens qui ne vivent qu’à Madagascar.

