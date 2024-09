Bien avant que le mariage homosexuel ne devienne populaire, Kamala Harris était à l’avant-garde de la bataille pour l’égalité des droits

WASHINGTON — Il y a vingt ans, alors qu’aucun candidat démocrate à la présidence n’aurait osé soutenir le mariage homosexuel, une procureure de district nouvellement élue, nommée Kamala Harris, célébrait l’une des premières unions homosexuelles aux États-Unis.

C’était ce qu’on appelait l’hiver de l’amour à San Francisco. Le maire de l’époque, Gavin Newsom, avait demandé au greffier du comté d’approuver les mariages homosexuels alors qu’aucune loi ne les reconnaissait. Son acte de rébellion a provoqué une réaction politique bipartite, mais Harris n’a pas hésité.

« On pouvait voir qu’elle était tellement bouleversée et qu’elle avait tellement de joie à l’idée de célébrer cette cérémonie », a déclaré Brad Witherspoon, dont le mariage avec Raymond Cobane a été célébré par Harris le jour de la Saint-Valentin 2004.

Ce moment marque une différence flagrante entre Harris et tous les candidats démocrates à la présidence qui l’ont précédée, et qui n’ont pas commencé leur carrière politique en soutenant le mariage homosexuel. Quatre ans après le Winter of Love, la question n’était toujours pas sur la table des primaires du parti. Et il a fallu attendre quatre ans supplémentaires pour que le président démocrate Barack Obama, candidat à la réélection contre le républicain Mitt Romney, soutienne le mariage homosexuel.

Pour les dirigeants LGBTQ, l’histoire de Harris valide leur profond soutien à la candidate démocrate.

« Elle n’a pas seulement défendu une position en faveur de l’égalité fondamentale des couples homosexuels. Beaucoup de politiciens prennent position et maintiennent des positions », a déclaré Chad Griffin, ancien directeur de la Human Rights Campaign, qui fait partie du comité national de collecte de fonds de Harris. « Ils sont moins nombreux à retrousser leurs manches et à utiliser leur pouvoir pour améliorer la vie des gens. »

Dans son livre « The Truths We Hold », Harris écrit que sa décision de célébrer les mariages a été prise sur un coup de tête. Elle était en route pour l’aéroport lorsqu’elle a décidé de s’arrêter à l’hôtel de ville. Elle et d’autres fonctionnaires locaux ont prêté serment et ont célébré des mariages dans « tous les coins et recoins » du bâtiment, se souvient Harris.

« J’étais ravie d’y participer », a-t-elle écrit. « Il y avait toute cette merveilleuse excitation qui montait alors que nous accueillions les foules de couples amoureux, un par un, pour se marier sur-le-champ. C’était différent de tout ce à quoi j’avais participé auparavant. Et c’était magnifique. »

Witherspoon se souvient que lui et son nouveau mari n’étaient pas les seuls à être pris dans cette excitation.

« Elle aussi », a-t-il dit. « Nous pleurions tous les deux et nous nous serrions dans les bras. » Witherspoon a déclaré que Harris leur avait dit : « Je voulais vraiment faire partie de ça. »

Tous les mariages célébrés au cours de ce mois à San Francisco ont été invalidés plus tard dans l’année, une décision que Harris a qualifiée de « dévastatrice ».

L’adhésion précoce de Harris au mariage homosexuel trouve ses racines, au moins en partie, dans la géographie. Elle a grandi dans la région libérale de la Baie de San Francisco en Californie et a commencé sa carrière politique à San Francisco, une ville dotée d’une communauté gay dynamique.

Sean Meloy, un haut responsable du Victory Fund, un comité politique visant à accroître la représentation LGBTQ en politique, qualifie l’histoire de Harris d’exemple de la raison pour laquelle « la représentation est importante ».

« Beaucoup de gens ne connaissaient pas les personnes LGBTQ », a déclaré Meloy à propos de l’atmosphère qui régnait à l’échelle nationale pendant le Winter of Love. « À San Francisco, (les personnes LGBTQ) étaient déjà une force politique et s’étaient également déclarées, donc elle a compris bien plus tôt que nous ne sommes que des personnes. »

Certains des premiers conseillers politiques de Harris étaient homosexuels, notamment Jim Rivaldo, qui avait travaillé avec Lait Harveyle premier fonctionnaire ouvertement gay élu en Californie en tant que superviseur de San Francisco. Lors d’une récente collecte de fonds, Harris a rappelé qu’après que Rivaldo soit tombé malade du sida, sa mère l’a aidé à prendre soin de lui avant qu’il ne meure.

Quand vous grandissez dans la région de la baie de San Francisco, « presque tout le monde connaît un couple gay qui est ensemble depuis longtemps », a déclaré Debbie Mesloh, qui a été directrice de la communication de Harris lorsqu’elle était procureure de district.

Mesloh a déclaré que Harris accordait une attention particulière aux questions juridiques et pénales impliquant les homosexuels, et elle a organisé un symposium national pour former les procureurs à gérer la défense de la « panique gay » utilisée dans le Wyoming par les deux hommes qui ont tué Matthieu Shepard en 1998. La tactique de la défense, qui suggérait que les suspects pouvaient être poussés à la violence par la sexualité manifeste de la victime, « a tout simplement rendu Kamala furieuse », a déclaré Mesloh.

Soutenir les droits des homosexuels n’était pas sans risque politique pour les politiciens ambitieux, une leçon que Newsom, aujourd’hui gouverneur de Californie, a apprise après avoir lancé le Winter of Love. Il n’a pas eu de temps de parole à la Convention nationale démocrate de 2004, car les républicains, menés par le président George W. Bush, ont fait du mariage homosexuel un sujet de discorde avec les électeurs.

Néanmoins, Harris était impatient de participer et de célébrer des mariages, se souvient Mesloh.

« Il n’y a pas eu d’évaluation ni d’analyse », a déclaré Mesloh. « Elle voulait le faire. Elle était enthousiaste. Elle a adoré ça. »

Witherspoon et Cobane, le couple marié par Harris, pensaient qu’elle voudrait un jour gravir les échelons politiques, ce qui a renforcé leur admiration pour elle.

« Cela ajoute au courage de sa prise de position en se déclarant ouvertement favorable au mariage gay », a déclaré Witherspoon. « C’est une chose de dire que je soutiens le mariage gay, mais c’en est une autre de se faire connaître et de célébrer des mariages gays, sachant qu’à un moment donné, on veut passer à l’échelle nationale. »

« Elle avait des ambitions nationales, mais elle les a soutenues avant tout le monde », a déclaré Cobane. « Et je lui en donne le mérite. »

La question du mariage homosexuel a refait surface lorsque Harris s’est présenté au poste de procureur général de Californie en 2010, deux ans seulement après que les électeurs de l’État ont interdit les unions entre personnes de même sexe avec la Proposition 8.

« Pour elle, ce n’était pas une question académique. C’était aussi une question personnelle – celle de personnes dont elle connaissait de près la vie », a déclaré Brian Brokaw, un consultant démocrate qui a travaillé pour Harris sur la campagne.

Harris a déclaré qu’elle ne défendrait pas la proposition 8 en tant que responsable de l’application de la loi de l’État. Mais elle a déclaré qu’elle défendrait la peine de mort malgré son opposition personnelle à cette mesure.

« Elle a été vivement critiquée pour cela », a déclaré Brokaw, et elle a été accusée de choisir les lois qu’elle soutenait. La Cour suprême des États-Unis a finalement annulé la Proposition 8 en 2013.

Lorsque Griffin a entendu une rumeur selon laquelle les mariages homosexuels seraient bientôt autorisés à San Francisco, il a appelé Harris alors que Kris Perry et Sandy Stier, deux des plaignants dans l’affaire, se dirigeaient vers l’hôtel de ville pour qu’elle puisse les marier.

« Ne dis rien de plus, je te retrouverai là-bas », se rappelle Griffin. « Je parie que l’appel a duré moins de 30 secondes », a-t-il dit. « Elle n’a pas sauté dans une voiture pour se faire emmener par un chauffeur. Elle s’est rendue à pied à l’hôtel de ville. »

Le Parti démocrate a plus largement soutenu le mariage homosexuel en 2012, lorsque Barack Obama est devenu le premier candidat à la présidence à soutenir la droite. Son annonce a été précipitée par Joe Biden, alors vice-président, dévoilant son propre soutienHillary Clinton, la candidate démocrate en 2016, n’a pas soutenu le mariage homosexuel avant 2013, après avoir démissionné de son poste de secrétaire d’État.

Le mariage homosexuel est désormais une pierre angulaire du programme du parti, et il bénéficie même parfois du soutien des républicains. Mais certains démocrates considèrent encore Kamala Harris comme une pionnière sur cette question en raison de son engagement précoce.

« Je n’ai pas perdu de vue cela, d’une manière très personnelle », a déclaré Malcolm Kenyatta, candidat démocrate de Pennsylvanie au poste de vérificateur général. Il a épousé sa partenaire, le Dr Matthew JM Kenyatta, en 2022. « Que cela soit populaire à l’époque ou non, elle fait ce qui est juste. »