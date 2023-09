Bien avant le débat du GOP, Cable News parlait de pouvoir

ÔMercredi, le deuxième débat présidentiel du GOP aura lieu à la Fondation et à l’Institut présidentiel Ronald Reagan et sera télévisé sur Fox Business Network (FBN), une chaîne câblée aux références politiques et commerciales conservatrices. FBN est plus récent et moins controversé que Fox News Channel, plus important et plus politiquement chargé, mais son passage sous les projecteurs met clairement en évidence une vérité fondamentale sur la montée de l’information par câble et sa relation historique avec les résultats financiers de la télévision par câble. Depuis les débuts du câble, la programmation politique a servi le double objectif de donner à l’industrie pouvoir et profits.

Tandis que Rupert Murdoch, qui récemment annoncé il quittait ses fonctions de président de Fox Corporation et de News Corporation, et a exploité sans vergogne le potentiel politique et économique des chambres d’écho partisanes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une telle stratégie n’était pas son invention. Ce mérite revient plutôt à deux entrepreneurs qui l’ont précédé et qui ont fait de l’information par câble ce qu’elle est aujourd’hui : Ted Turner et John Malone. Les deux hommes ont compris le profit et le pouvoir qu’ils pourraient amasser en exploitant la dépendance des Américains à la télévision, en promettant que la consommation elle-même pourrait alimenter la démocratie.

Ils ont profité du mécontentement de millions d’Américains de tous bords idéologiques, mécontents du paysage télévisuel des années 1960. Les trois grands réseaux – ABC, CBS et NBC – exerçaient un monopole sur les écrans américains. Pourtant, plutôt que de déplorer ses excès, les critiques des réseaux ont dénoncé leurs limites, depuis la domination dans les rédactions d’hommes élites, blancs et hétérosexuels sur la côte Est jusqu’au manque de programmes éducatifs et d’affaires publiques.

Entrer télévision par câble. Ses partisans ont vendu la nouvelle technologie comme un moyen de permettre aux voix exclues de façonner les émissions d’information et de divertissement. Fondamentalement, ils ont fait valoir que la voie vers plus de diversité passait par la concurrence sur le marché, qu’ils définissaient comme donnant aux consommateurs la possibilité de choisir parmi une gamme d’options de programmation. Au cours des décennies suivantes, les pionniers du câble ont adopté un modèle commercial très spécifique qui ciblait des publics de niche avec le contenu dont ils rêvaient, transformant finalement le fonctionnement même de l’information télévisée en l’attachant aux paramètres du marché.

Le 1er juin 1980, CNN lancé avec la promesse d’apporter la « compréhension » et la « paix » dans tout le pays et même dans le monde. En réalité, Turner voulait gagner de l’argent et a trouvé des moyens entrepreneuriaux pour relier les informations par câble aux activités de télévision par câble.

Immédiatement, les défenseurs du câble ont célébré à quel point une approche différente de l’information améliorerait les résultats financiers de l’industrie, alors qu’elle luttait contre les réglementations locales imposant des plafonds tarifaires et des négociations de franchise compliquées. Un groupe professionnel de l’industrie a salué la façon dont CNN renforcerait ses efforts de lobbying en faisant passer « le câble des dernières pages et dans les gros titres », offrant ainsi « de la crédibilité auprès de nos législateurs et régulateurs ». Et en effet, CNN a donné l’occasion aux élus des deux partis d’obtenir le temps de télévision dont ils rêvaient, ce qui les a rendus plus sympathiques à l’industrie du câble.

Tenir la promesse de Turner de « faire de l’actualité la star » (et d’éviter de payer trop cher les présentateurs célèbres) signifiait également intégrer des émissions de commentaires et d’opinion pour remplir les 24 heures de temps d’antenne. Le réseau a ensuite redoublé d’efforts sur des « informations douces » plus lucratives, en introduisant d’abord des segments, puis finalement des programmes entiers comme Moneyline, Showbiz aujourd’hui, et Larry King en direct…dédié à l’actualité économique, sportive et de divertissement. Ce faisant, CNN a remodelé la définition même de ce que pouvait être l’information nationale : il ne s’agissait pas de ce que les journalistes pensaient que le public avait besoin de savoir, mais de ce que les consommateurs voulaient voir.

C’est pourquoi CNN a également rejoint une collaboration de recherche à l’échelle de l’industrie visant à glaner des informations qui motiveraient les annonceurs, puis les politiciens, à adopter le câble et la diffusion restreinte, à la recherche d’audiences plus restreintes de « bons consommateurs ». Cette recherche révélé que les téléspectateurs du câble buvaient plus de vin, achetaient plus de produits par correspondance, possédaient plus de jeux vidéo et utilisaient leurs cartes de crédit American Express en volume plus élevé que les ménages non câblés. Ils étaient également plus conscients de la politique, quel que soit l’éventail politique. Comparés aux non-abonnés au câble, les « Américains du câble » étaient 28 % plus susceptibles de voter, 50 % plus susceptibles de travailler sur une campagne et 69 % plus susceptibles de donner de l’argent à un candidat ou à une cause politique.

La présentation de ces données aux politiciens a envoyé un message clair : laissons le câble prospérer économiquement et les élus pourraient exploiter des téléspectateurs plus politiquement actifs pour bénéficier de leur propre carrière. Cela a fonctionné et le Congrès a adopté une loi éliminant les plafonds tarifaires et rationalisant le processus de franchise en 1984.

Par la suite, des opérateurs comme Malone de TCI, un visionnaire impitoyable du câble, considéraient CNN comme l’un des leaders du secteur. « joyaux couronnés ». À la fin des années 1980, lorsque Turner a étendu son crédit et risqué de perdre le contrôle de CNN, Malone a convaincu d’autres câblo-opérateurs majeurs de se joindre à lui pour acheter davantage de capitaux afin de maintenir la chaîne entre les mains d’initiés du câble plutôt que d’étrangers.

À maintes reprises, lorsque les législateurs examinaient leurs pratiques commerciales, les câblo-opérateurs brandissaient CNN comme preuve des avantages de la déréglementation. En 1989, le sénateur Al Gore (Démocrate du Tennessee) a interrogé Malone lors d’audiences sur les hausses de tarifs et les tactiques d’intégration verticale, accusant TCI d’être « résolument déterminée à dominer totalement » le marché de la télévision. En réponse, Malone a rappelé aux sénateurs que les câblo-opérateurs avaient investi dans des chaînes comme CNN et C-SPAN, qui fournissaient une couverture complète de la Chambre et du Sénat, ce qui signifiait une couverture bien plus importante de l’information pour les abonnés au câble. Sans le dire directement, Malone rappelait également implicitement aux sénateurs que cette couverture leur signifiait plus de temps télévisé pour atteindre leurs électeurs et bâtir une réputation nationale, voire mondiale.

Mais la vision de Malone allait au-delà de la vision de Turner selon laquelle l’information par câble était un centre de profit. Il considérait que le succès du câble reposait sur le fait de donner aux téléspectateurs non seulement un choix, mais aussi une expérience télévisuelle plus personnalisée – et cela incluait finalement les informations par câble. C’est pourquoi en 1996, il frappé un accord pour diffuser la nouvelle chaîne Fox News en échange d’une somme non divulguée (selon les rumeurs, autour de 200 millions de dollars) et d’une option pour acquérir une participation de 20 pour cent dans l’entreprise. Malone, avisé – et politiquement conservateur – a correctement reconnu le potentiel lucratif de la vision de Murdoch consistant à équilibrer les préjugés perçus comme libéraux dans les médias et à exploiter un public affamé de « centre droit ».

Deux ans plus tard, Malone a discuté de l’avenir des informations télévisées dans un environnement compétitif d’informations par câble (qui comprenait également MSNBC, lancée en 1996) avec Walter Cronkite. Malone a célébré le potentiel de profit des chaînes d’information 24h/24 et 7j/7 qui étaient devenues des marques ciblant différentes données démographiques. Il a même préfiguré la rentabilité de l’environnement médiatique actuel, vantant un avenir dans lequel les affaires et la technologie progresseraient au point que les téléspectateurs pourraient « appuyer sur un bouton et trente minutes d’informations apparaissent exactement comme vous souhaitez les voir ».

Le légendaire présentateur de CBS a exprimé son inquiétude quant au fait que le consumérisme était sur le point de prendre le pas sur la citoyenneté et a menacé de laisser les Américains sans les connaissances dont ils avaient besoin « pour jouer leur rôle dans la démocratie ». Malone, cependant, a ridiculisé cette pensée en la qualifiant d’élitiste. « Le consommateur est roi », a-t-il affirmé. Il a fait confiance aux téléspectateurs pour « exiger la commodité, l’exactitude… et la qualité ».

Dès le début, les informations par câble ont exploité les frustrations civiques face aux limites de la radiodiffusion, mais leur objectif n’a jamais été de faire progresser la démocratie. Au lieu de cela, les informations par câble avaient deux objectifs : gagner de l’argent et favoriser la déréglementation de la télévision par câble. Pour convaincre les législateurs de libérer l’industrie, les dirigeants ont vendu l’idée selon laquelle donner au public ce qu’il voulait – et donc maximiser les profits – pourrait donner naissance à un paysage plus solide et à des citoyens mieux informés. De nombreux élus ont adhéré avec enthousiasme à cette promesse, car l’élargissement de l’accès à la télévision servait également leurs propres intérêts.

Pourtant, l’expansion rapide du paysage médiatique des 30 dernières années a révélé que, même si l’augmentation du nombre de médias signifie que l’information dont les citoyens ont besoin est disponible, la confiance dans le marché a produit des chambres d’écho et des silos d’information rentables qui, à dessein, la noient. C’est pourquoi Murdoch a acheté le le journal Wall Street puis a lancé Fox Business pour développer son empire médiatique. Il souhaitait renforcer les liens entre les médias conservateurs qui renforcé les messages, les idées et les points de vue que son public cible de droite voulait entendre. Le résultat est un paysage politique polarisé, dans lequel la gauche et la droite vivent dans des mondes médiatiques fondamentalement différents.

CNN récemment libéré un sondage qui a révélé que 69 % des républicains et des électeurs de tendance républicaine remettent en question la légitimité des élections de 2020, malgré toutes les preuves du contraire. C’est pourquoi il est approprié que le deuxième débat républicain se déroule – comme le premier – sur une chaîne qui expose clairement ses priorités : jeter de la viande rouge aux électeurs conservateurs au nom de gagner de l’argent pour ses propriétaires. Cette triste réalité reflète la façon dont le câble a remodelé le monde politique et met en évidence les profonds défis démocratiques auxquels le pays est confronté aujourd’hui.

