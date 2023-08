Bien avant Hillel, les Juifs ont trouvé un foyer au MIT

Pourquoi Harvard ne s’est-il pas battu pour Samuelson ? Peut-être parce qu’il était juif. En 1940, Harvard en était à plus d’une décennie dans son programme de suppression intentionnelle du nombre d’étudiants et de professeurs juifs sur son campus.

« Vous pourriez être disqualifié pour un emploi si vous étiez intelligent, juif ou keynésien », a dit un jour le professeur émérite de l’Institut, Robert M. Solow, à propos du département d’économie de Harvard. « Alors, quelle chance avait ce keynésien juif intelligent ? (Solow, qui est également juif, a rejoint le département d’économie du MIT en 1949 et a reçu son propre prix Nobel en 1987.)

Paul Samuelson a accepté un poste menant à la permanence au MIT en 1940. MUSÉE DU MIT

Le département d’économie du MIT et l’Institut en général « étaient remarquablement ouverts à l’embauche de professeurs juifs à un moment où une telle embauche commençait tout juste à être possible dans les universités de l’Ivy League », a écrit E. Roy Weintraub, professeur d’économie à l’Université Duke, dans un article de 2013.

Cet esprit d’ouverture peut être attribué au fondateur du MIT, William Barton Rogers, qui était profondément troublé par l’intolérance religieuse qu’il a vue en tant que membre du corps professoral de l’Université de Virginie après qu’un juif et un catholique ont rejoint la faculté en 1841, l’historien du MIT Philip N Alexandre a noté dans son livre Une sphère qui s’élargit. Pourtant, l’Institut n’a pas eu son premier étudiant juif enregistré jusqu’à ce que Gerard Swope, classe de 1895, s’inscrive pendant le mandat du troisième président du MIT, Francis Amasa Walker. Bien que Walker lui-même ait eu des opinions négatives sur les Juifs, les Noirs et les Européens non nordiques en général, a expliqué Alexander, il « était moins préoccupé par les individus ou la politique académique locale que par le schéma plus large des choses – les changements de population, les taux de natalité, les schémas d’immigration – qu’il avait observés et analysés.

Peu d’étudiants juifs ont fréquenté le MIT au cours des deux premières décennies du 20e siècle, probablement parce que les Juifs étaient plus attirés par la finance et la médecine que par la science et l’ingénierie, selon « Professional Tendencies Among Jewish Students in Colleges, Universities, and Professional Schools », un 1920 étude (qui n’incluait pas le MIT). L’étude a révélé que si 31% (20 850) des étudiants non juifs poursuivaient des études d’ingénieur au cours de l’année scolaire 1918-1919, seuls 16% (1 325) des Juifs l’étaient. L’étude, menée par le Bureau of Jewish Social Research, a révélé que Tufts College avait le pourcentage le plus élevé de Juifs (18,9%) dans la région de Boston, suivi de Harvard (10%) et de l’Université de Boston (9,9%).

C’est dans ces autres écoles, en particulier à Harvard, que la communauté juive s’est épanouie et a atteint une notoriété nationale, du moins au début.

Le 25 octobre 1906, 16 Juifs de Harvard se sont réunis pour créer la Harvard Menorah Society, une organisation « consacrée à l’étude de l’histoire, de la littérature, de la religion, de la philosophie, de la jurisprudence, de l’art, des mœurs juives, en un mot, de la culture juive, et à la discussion académique des problèmes juifs », selon le livre de 1914 Le mouvement Menorah.

La Menorah Society du MIT a commencé en 1914 avec environ 10 membres, selon un article de The Tech. Une réunion en octobre 1917, dirigée par le président Hyman P. Selya ’19, a attiré plus de 50 hommes. Cet automne-là, des chapitres de Harvard, du MIT, de Tufts, de l’Université de Boston, d’Emerson College, de Radcliffe et de Simmons ont formé le Intervarsity Menorah Council, créant le premier mouvement intercollégial juif. Il a parrainé des conférences et des concerts; le produit de deux événements organisés en 1920 est allé en Europe de l’Est, où une vague de pogroms finirait par tuer plus de 100 000 Juifs appauvris.