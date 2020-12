Après avoir été dans le groupe 100 singes de 2008 à 2012, l’acteur qui a joué Jasper Hale a continué à faire de la télévision et des petits films après la la saga Twilight terminé, mais s’est également concentré sur la création de plus de musique, en laissant tomber un album solo appelé Esprit américain Blues.

Dans l’un de ces étranges rebondissements du destin qui s’est heureusement avéré OK, Rathbone était à bord d’un vol Jetblue en 2014 qui a dû effectuer un atterrissage d’urgence après une explosion de moteur. Il a tout tweeté à ce sujet, y compris comment lui et sa femme depuis 2013, Sheila Hafsadi, et son fils alors âgé de 2 ans, Monroe, a dû sortir par la glissière d’urgence.

Il s’installe à Austin, au Texas, avec Sheila et leurs trois enfants: Monroe, fille Presley et fils Félix, qui vient de naître en janvier 2020.

Une vidéo qu’il a postée de lui-même le 7 avril 2020, jouant de sa guitare méritait un commentaire de son crépuscule soeur Nikki Reed, qui a écrit, « Omg ça m’a fait manquer tu! Pensant à Portland et aux nombreuses nuits tardives à te regarder jouer 25 enterrements à la fois et totalement impressionné par tes compétences multitâches. »