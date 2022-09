Bien-aimé Balmoral: Elizabeth quitte les Highlands pour la dernière fois

LONDRES – Lorsque le corbillard transportant le corps de la reine Elizabeth II s’est retiré dimanche des portes du château de Balmoral, cela a marqué le départ définitif de la monarque d’un sanctuaire personnel où elle pouvait se débarrasser de la camisole de force du protocole et de la cérémonie pendant quelques semaines chaque année. Le domaine tentaculaire dans les Highlands écossais à l’ouest d’Aberdeen était un endroit où Elizabeth montait ses chevaux bien-aimés, pique-niquait et poussait ses enfants autour du terrain sur des tricycles et des chariots, mettant de côté la formalité du palais de Buckingham.

“Quand … elle franchit ces portes (Balmoral), je crois que la partie royale d’elle reste principalement à l’extérieur”, a déclaré le révérend David Barr, de l’église Glenmuick à Ballater, à proximité. “Et au fur et à mesure qu’elle entre, elle a pu être une épouse, une épouse aimante, une mère aimante, une grand-mère aimante, puis plus tard une arrière-grand-mère aimante – et une tante – et être normale.”

C’était une transformation qui se produisait chaque été, lorsque la famille royale passait une grande partie des mois d’août et de septembre dans le domaine qui est un refuge royal depuis 1852, lorsque le prince Albert l’a acheté pour sa femme, la reine Victoria.

Balmoral est le « pays sauvage privé » de la famille, où une flotte de Land Rover immaculés ramassait des invités chaque matin pendant la saison de chasse et de harcèlement, a écrit Jonathan Dimbleby dans sa biographie de 1994 du prince Charles, qui est devenu le roi Charles III à la mort de sa mère.

Mais il y avait aussi d’autres attractions.

“Dans les écuries, les chevaux de la reine étaient à nouveau prêts, les manteaux soignés, les selles et les brides savonnées et les étriers polis”, a écrit Dimbleby. “Les domestiques, formés à la discrétion, n’apparaissaient qu’en cas de besoin, conscients qu’être vus ou entendus sans but reviendrait à s’immiscer.”

À Balmoral, une femme dont on se souvient le plus pour être vêtue de robes et de couronnes ou de robes de grand-mère et de chapeaux à larges bords pouvait nouer un foulard autour de sa tête, se blottir dans une veste chaude et tirer sur une paire de bottes pour explorer un domaine couvert de bruyère et forêts de pins et peuplées de cerfs, d’abeilles et de papillons.

Ce sentiment d’informalité pourrait faire ressortir le côté espiègle de la reine.

Un ancien officier de la protection royale, Richard Griffin, se souvient d’avoir accompagné la reine lors d’un pique-nique lorsqu’ils ont rencontré deux randonneurs américains. Les touristes n’ont pas reconnu Elizabeth et ont demandé depuis combien de temps elle visitait la région. Quand elle a répondu « plus de 80 ans », ils lui ont demandé si elle avait déjà rencontré la reine.

“Aussi vite qu’un éclair, elle dit:” Eh bien, je ne l’ai pas fait, mais Dickie ici la rencontre régulièrement “”, a déclaré Griffin à Sky News plus tôt cette année lors d’événements marquant les 70 ans du monarque sur le trône.

L’un des randonneurs s’est alors tourné vers Griffin et a demandé à quoi ressemblait la reine. Il a répondu: “Elle peut parfois être très acariâtre, mais elle a un bon sens de l’humour.”

Après avoir posé pour une photo avec la reine, les randonneurs sans méfiance ont dit au revoir et ils ont continué leur randonnée.

“Et puis Sa Majesté m’a dit:” J’aimerais être une mouche sur le mur quand il montrera ces photos à des amis en Amérique. J’espère que quelqu’un lui dira qui je suis », se souvient Griffin.

L’amour de la reine pour Balmoral a souligné les liens étroits de la famille royale avec l’Écosse, qui ont commencé avec son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, qui a lancé la tradition royale du port du tartan.

Lors du référendum de 2014 sur l’indépendance de l’Écosse, la reine aurait espéré un vote « non », bien qu’elle n’ait pas pu exprimer publiquement son point de vue. L’ancien Premier ministre David Cameron l’a confirmé plus tard, racontant comment son mari, feu le prince Philip, a cherché à maintenir la paix à Balmoral en essayant de cacher les journaux du matin le jour où un sondage a été publié suggérant que les Écossais pourraient voter en faveur de quitter le ROYAUME-UNI

“Mais, bien sûr, quand elle a obtenu le résultat, il a dit qu’elle ronronnait comme un chat de satisfaction quand elle a entendu que le Royaume-Uni allait rester uni”, a déclaré vendredi l’historien royal Robert Lacey à la BBC.

Mais en son cœur, Balmoral était une maison familiale pour la reine.

Libérés temporairement des affaires de l’État, Elizabeth et Philip ont passé plus de temps avec leurs enfants à Balmoral.

Des films familiaux partagés avec la BBC pour un documentaire sur le 90e anniversaire de la reine montraient le couple jouant avec Charles et sa sœur, Anne, sur la pelouse à l’extérieur du château de Balmoral, Philip dévalant une pente herbeuse sur un petit chariot rouge avant de basculer, son kilt volant dans la brise.

Plus tard, Charles a joué au ping-pong et au football dans la cour et a même été autorisé à se rendre seul à vélo au magasin du village, bien qu’avec un policier derrière lui, a écrit Dimbleby.

Il est “très significatif” que la reine soit décédée en Écosse, a déclaré Lacey à l’Associated Press.

“Parce qu’en dehors de son amour pour ce pays particulier, c’était la campagne, la façon dont elle l’a mise en contact avec la nature”, a-t-il déclaré.