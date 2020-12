Marcelo Bielsa a qualifié la passe d’Anthony Martial pour le deuxième but de Scott McTominay lors de la victoire 6-2 de Manchester United contre Leeds United « presque impossible ».

Bielsa a critiqué l’approche de Leeds au match contre United avec plus de 40 minutes d’analyse du match.

Dans le cadre de cela, il a décomposé le rôle de Martial dans le deuxième but de United et a déclaré que l’attaquant « était le plus influent de leurs quatre attaquants ».

Il a dit: « Les remises en jeu sont une autre forme de création de danger, il y avait une seule action de leur part et aucune de nous qui a créé cette ressource. Résultat du deuxième but de McTominay.

« La passe que Martial donne à McTominay est presque impossible. La lecture de ce coup que nous avons produit était presque parfaite. Cela dit, Martial était le plus influent de leurs quatre attaquants. »

Martial n’a pas connu le meilleur début de saison, échouant à marquer ou enregistrer une passe décisive en Premier League jusqu’à son septième match de la saison.

Cependant, sa forme s’est améliorée récemment et le manager Ole Gunnar Solskjaer a hâte de le faire « tirer à tous les cylindres » aux côtés de Marcus Rashford et Mason Greenwood.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le choc de United avec Leicester le lendemain de Noël, Solskjaer a déclaré: « Ouais, Anthony a fait des contributions importantes ces derniers temps: des passes décisives, des buts marqués, il se met en forme.