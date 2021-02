Bielsa fait une réclamation sur la disponibilité de Jack Grealish avant le choc de Villa

Marcelo Bielsa a fait la folle affirmation qu’il espère que la star d’Aston Villa, Jack Grealish, sera apte à affronter Leeds samedi.

Grealish a du mal à être en forme pour le voyage de Villa à Elland Road et a raté la défaite de dimanche contre Leicester.



Le patron de Villa, Dean Smith, a refusé d’entrer dans les détails sur la nature de la blessure du milieu de terrain anglais et Bielsa espère que cela ne l’exclut pas samedi.



L’entraîneur-chef de Leeds dit qu’il préfère toujours affronter les meilleurs joueurs de l’équipe adverse, même si cela les rend «plus effrayants».



Bielsa affirme que la présence de Grealish inspirerait ses joueurs de Leeds et les aiderait à mieux jouer.



La plupart des autres managers seraient en désaccord avec Bielsa et Grealish a été en grande forme cette saison, marquant six buts et contribuant 10 passes décisives en Premier League pour Villa.



Mais Bielsa a déclaré: «D’un côté, c’est un grand joueur, un joueur qui peut déséquilibrer une équipe.