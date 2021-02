Marcelo Bielsa pense que son travail à Lille a été « saboté » car il demande une indemnité de 19 millions d’euros (16,5 millions de livres sterling) du côté français.

Le patron actuel de Leeds a comparu devant le tribunal vendredi pour discuter des détails qui ont conduit à son départ de l’équipe de Ligue 1.

Bielsa a été nommé patron de Lille en mai 2017 et a entrepris de refondre son équipe vieillissante.

Mais l’Argentin a été suspendu en novembre de cette année, à peine 13 matchs après son règne.

Un mois plus tard, son contrat a été résilié avec le conseiller sportif Luis Campos, affirmant que sa décision de licencier plusieurs joueurs établis était la clé de sa sortie.

Bielsa a cependant une version différente des événements et affirme que le chef de Lille cherchait à saper son travail et a tenté de le forcer à démissionner.

RMC Sport rapporte qu’il a déclaré au tribunal: «J’aurais préféré ne pas parler publiquement, mais je pense qu’il y a certaines situations qu’il est intéressant pour moi d’expliquer.

«Ce que je veux expliquer, c’est le harcèlement que j’ai subi durant les mois de septembre et octobre avant mon licenciement afin de me déstabiliser, de me pousser à démissionner, de saboter ma direction et d’entraver mon travail, dégradant mon autorité.